賴佩霞宣布參選後，演藝活動受牽連，她參演的政治職人劇《人選之人—造浪者》在公視播出與否引起熱議，外界質疑若如期播出恐有政治宣傳疑慮。根據製作方大慕影藝和公視雙方之規劃，原先預定於Netflix平台上架半年後，由公視於10月28日接檔播出；首波宣傳也於8月28日啟動。

公視今（15日）召開第7屆第18次董事會，有關《人選之人》劇中演員賴佩霞宣布投入本屆總統、副總統選舉，公視是否仍照原定電視頻道排播等相關議題，聽取董事及監察人意見。

部分董事認為應該考量台灣電視觀眾收看的權益，且該劇係於2021年10月15日開拍，製作時間點遠早於賴女士宣布投入參選，並無為特定候選人量身打造意味。

他們強調，相關法律並未明文限制公共電視不能播出此類戲劇，公視無須對探討政治、社會議題的戲劇過於自我設限。

惟也有董事表示，部分觀眾針對劇中人物背景、角色設定，與目前現實政治氛圍頗為接近，可能會有一定程度正反面聯想，並影響民意風向。

他們指出，非新聞性節目對社會的影響可能更大，更難測，公視必須考量播出此劇所可能產生的影響，慎重以對有其必要性。

《人選之人—造浪者》的播出引起社會討論與對公視高度關注，公視董事長胡元輝表示，「公共媒體可透過此事與社會對話。」

會後，公視管理團隊決議，此事涉及多層面議題，將就《人選之人》播出議題進行更細緻的討論，不論播出與否，都應該有更符合公共利益的思考與評估。