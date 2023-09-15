9月15日晚間8時iPhone 15系列在大陸全網開啟預訂，起售價5999元人民幣（約合台幣25430元），4款機型同步開始。陸媒指出，雖然前2周華為Mate60 Pro掀起風潮，網上一片唱衰iPhone的聲音，但是嘴上吐槽，身體卻很誠實，尚未開訂，知名電商京東商城預約訂購數量已逼近300萬。

陸媒《快科技》報導說，單從京東平台的預約資料來看，iPhone 15 Pro機型預約數超過了113萬人。而配置更高，價格也更貴的iPhone 15 Pro Max預約人數更多，已經超過了143萬人。

也就是說，iPhone 15 Pro系列預約總數達到了256萬人，雖然說2款機型的預約人肯定會有重疊，而且預約也只是點擊按鈕而已，並不是訂金預售，也無需支付任何費用。不過從目前的數據來看，雖然大家嘴上都在吐槽蘋果沒誠意、擠牙膏，不斷唱衰iPhone，但是一旦開始掏腰包，身體上卻依然很誠實。

大陸電商京東iPhone 15 Pro機型預約數超過了113萬人。（圖／快科技）

報導說，若單純從京東數據參考資料來看，iPhone 15 Pro已經是「遙遙領先」（華為常董余承東名言），是其他任何廠商都無法比擬的，甚至連「重大突破」（媒體評論華為手機晶片技術升級）的華為Mate 60系列都無法與之匹敵。

價格最貴的iPhone 15 Pro Max預約人數已經超過了143萬人。（圖／快科技）

不過，報導指出，今年擠牙膏嚴重的iPhone 15標準版就沒這麼高的人氣了，iPhone 15只有53萬人預約，iPhone 15 Plus更是只有可憐的22萬人預約。其實每年的Plus機型都定位比較尷尬，幾乎只有絕對的大屏愛好者才會選擇，因為這個價格已經非常接近前一代的Pro版。

比如目前iPhone 14 Pro 128GB的管道價格只要7100元人民幣（約合台幣30100元）左右，這還是最近幾天漲價後的行情，之前一段時間一度低於6900元（約合台幣29250元），但兩者體驗僅憑高刷屏就可以說是天差地別了。

報導表示，可以預料，iPhone 15和Plus機型在發售後很短時間內就會跌破首發價格，降幅可能會達到500元人民幣（約合台幣2100元）左右，不著急的用戶可以等一等再入手。