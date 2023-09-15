中國大陸日前公布支持福建建設兩岸融合發展示範區文件，將金門馬祖作為統一示範區，公布支持福建建設兩岸融合發展示範區共22條新政，國民黨外島立委陳玉珍及陳雪生都表態歡迎；不過國民黨總統參選人侯友宜今天在美國接受聯訪時卻說，中國大陸對台灣意圖要統一，這樣的企圖是沒有改變的，我們台灣自己有自己堅定的原則。

侯友宜今天於美東時間上午9點前往外交政策全國委員會（NCAFP）參加座談會。侯友宜說，希望藉由這場座談，讓美方的智庫可以了解到，未來的台灣領導人將如何建構一個有能力，讓全世界安心的台灣，「我一定會從國防、兩岸、外交，好好跟智庫交流。」媒體問與蔡政府的區隔是否是可以勇敢表達台灣立場？侯說，每一個身為中華民國未來的領導人，一定都是堅守民主自由，以及很清楚地傳達，美台關係要如何好好深化。

侯友宜緊接著將前往紐約市警局參訪，侯友宜說，參訪警局主要是去看立即打擊犯罪中心跟情資整合中心，因為紐約市的治安繁雜，指揮中心「大腦」，新北市也是大城市，可以去做一個比較，實務上如何去建構一個更快速有力，讓整個社會安定的指揮中心，才是主要的目的，去了解其功能性，如何運用到台灣各大城市，甚至建立一個更安定的指揮系統，把情資跟整個立即快速反應建構好。