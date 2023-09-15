日籍女星麻衣（佐藤麻衣）在2014年嫁給台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁後，產下一子為了家庭淡出演藝圈，怎料，結婚4年就傳婚變，直到今年4月才正式離婚，麻衣也宣布復出演藝圈。麻衣最近分享隔10年進棚錄影，感到緊張又害羞，自曝見到大家說「歡迎回來」時都快哭出來。

麻衣在斷開前夫王泉仁恢復單身後，也開記者會宣布回歸演藝圈，重啟她的演藝生涯，陸續有代言活動和收到通告邀約；14日麻衣在臉書曬出久違的錄製節目花絮照，坦言隔了10年再回到鏡頭前，「一開始有點緊張…也感覺莫名的害羞」。

對於進棚錄影見到許多好朋友，麻衣發現大家都很熱情歡迎她，「歡迎回來！」、「台灣是妳家，我們愛妳」、「要常回來，趕快回來」等，讓她都快要哭了，直言「台灣總是這麼的親切有熱情」，更給她滿滿正能量，有了對生活的期待，還喊話「10月見」。

而麻衣雖然復出演藝圈，但家人在日本，她先前受訪時曾表示，「疫情結束了，可以常常來台灣」，被網友推測為了工作與家庭兼顧，她會台日兩地往返。