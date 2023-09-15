進口蛋頻頻出問題，各縣市衛生局如臨大敵，桃園目前進口蛋來源地包括巴西、泰國和美國，市府今天前往1間蛋品工廠稽查，發現業者有標示不清、液蛋混用進口蛋，包裝卻標示為國產蛋等情形，違反《食品安全管理法》將對其開罰。

據了解，衛生局今天赴蛋品工廠進行稽查，發現液蛋有混用進口蛋，不過產品包裝盒卻均標示為國產蛋，標示不實違反《食安法》。液蛋的包裝上頭標示「保鮮日期」，液蛋經滅菌等加工程序，屬於加工品，應標示「有效日期」而非「保鮮日期」，散蛋也未黏貼產地標籤，衛生局已要求改善。

衛生局坦言，目前掌握到的進口蛋有7月從巴西和泰國進口的蛋，另外9月也有從美國進口，無奈進口蛋數量過於龐大，通路包括有傳統蛋行、工廠及連鎖賣場超市等，沒辦法統計確切數量，對於流向也難以追查，因此市府只能就風險高的蛋品工廠，如殺菌液蛋、洗選蛋、散裝籃蛋工廠進行稽查。

至於台中市發現有間南屯區的蛋品進口商，倉儲登錄地址竟為民宅，實際卻存放在桃園一事。衛生局回應，已掌握1間倉儲物流，經與業者聯繫了解來龍去脈後，業者表示，南屯區的民宅地址為外倉公司的地址，而外倉公司的實際倉儲位於彰化，並無放置可疑雞蛋，只是登錄的地址為公司而非倉儲。