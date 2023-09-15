對於進口雞蛋爭議，前立委郭正亮今（15）日砲轟陳吉仲，「到底在幹嘛？」「一點都沒有良心不安？」本來是錢的問題，現在是食安的問題，看最後是不是傷到賴清德！

進口蛋爭議不斷，台中市長盧秀燕昨（14）日表示，農業部拒給進口蛋流向，今受訪時透露，衛生局努力透過衛福部拿到部分資料，台中有蛋進口商倉儲在台北，地方政府正在密切合作稽查中。另外，目前有7國蛋進口到台灣，拜託農業部把全部外國進口蛋的資料提供給地方政府，加強檢查，否則有「蛋蛋危機」。

中市府也利用蛋品進口商資料結合食品藥物業者登錄平台比對，竟發現有間倉儲地點為民宅，實際存放地點則位於桃園，有登錄不實的情形。對此桃園市衛生局表示，已接獲台中市府的來電，已掌握1間倉儲物流，後續將再進一步釐清詳細狀況。

前立委郭正亮今在《新聞大白話》質疑，這真的很奇怪，「陳吉仲你到底在幹嘛？你要封存30年是不是？你是不是學到蔡英文的精隨？」蛋品的流向有這麼機密？由農業部公開資料不就好了？為什麼要掩飾？

郭正亮直言，這幾天雞蛋大醜聞，陳吉仲好像還睡得很好、吃得很好，一點都沒有良心不安？真是可怕極了！合約和大家的認知也漏洞百出，現在又塞一句話稱進口雞蛋是高度專業你們不懂！

前立委郭正亮。（資料照片）

「嚇死人！」郭正亮說，真是可怕，怎麼或有這種部？民進黨立委也不想幫忙辯護，假裝沒看到；陳建仁也不講話，鄭文燦也不講話，陳吉仲自己去演！

郭正亮怒稱，「我們對他無可奈何」，怎麼會有一個國家治理失能到這種地步？立院沒開議也不能質詢，要資料也不給，「全台灣你最大」，怎會搞成這樣？比他高的長官一點都不會覺得良心不安？都不覺得要出來面對民眾？本來是錢的問題，現在是食安的問題，看最後是不是傷到賴清德！