中國一顆高空間諜氣球今年稍早飛越美國領空，引發兩國重大外交齟齬。熟知美國情報評估內容的多名消息人士指出，在那之後，中國似乎已經停止偵察氣球的計畫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士指出，中國一顆飛越美國領空的偵察氣球2月遭美方出動戰機擊落後，美國官員認為，中國領導階層在深思熟慮後，已經做出不再發射這種氣球的決定。自從那起事件發生以來，美國就沒有再觀察到其他間諜氣球。

在美、中致力尋求穩定與日俱增緊張關係的同時，這項計畫顯然已經停止。中國駐美大使館發言人劉鵬宇告訴CNN，2月發生的事是「沒有料想到」的「偶發事件」。

他說：「自從那起事件發生以來，中國就一再表示那顆氣球是用於氣象及其他研究目的的民用無人飛艇，誤入美國領空是由不可抗力導致的意外、偶發事件。」

美國情報圈認為，中國共產黨領導人沒有打算讓那顆氣球飛越美國。其中一名消息人士表示，偵察計畫的操作員甚至因為這起事件而遭到訓斥。

美國總統拜登6月表示，那顆氣球現蹤美國，連中國國家主席習近平都措手不及。他在政治募款活動中告訴賓客，美國擊落那顆氣球之舉令習近平「非常惱火」，因為「他壓根不知道氣球飛到那裡去了」。拜登還稱習近平是「獨裁者」，對於沒有掌握情資感到難堪。

不過，上述間諜氣球事件其實也令美國為難。前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，引發習近平不滿，曾導致美中關係墜入低谷。數月後發生這起事件之際，國務卿布林肯（Antony Blinken）正準備訪問北京重啟對話，事發後導致布林肯的北京行被迫推遲。

美方當時評估，那顆間諜氣球是中國軍方展開的廣泛偵察計畫其中一環。根據美國官員，中國氣球隊近年來至少已經執行過20幾次至少橫越5大洲上空的任務。

前中央情報局（CIA）資深中國問題分析家、現為華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）資深研究員張克斯（Christopher Johnson）認為，停止上述計畫或許是中國於11月亞太經濟合作會議（APEC）可能展開的「拜習會」前試圖穩定對美關係的作法。

儘管中國不太可能公開承認氣球是間諜計畫其中一環，也不太可能宣布不會再對美國進行這種偵察，張克斯表示，默默停止這項計畫是「正面一步」，而且很可能是北京對華府展現出，它正在試圖化解雙邊關係中若干摩擦的作法。

「中國有句話叫做『感同身受』，那會是我們看到中國就此採取行動的第一個跡象。」