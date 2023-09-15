「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」15日於貢寮福隆海水浴場搖滾開唱。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭15日於貢寮福隆海水浴場連3天搖滾開唱，首日邀請多位金曲獎入圍及得獎歌手、樂團以及韓國搖滾樂團，壓軸登場的鄭宜農更與「鶴The Crane」合作演出，海祭首日表演節目精彩連連，在比基尼與音浪交錯下，現場氣氛嗨到最高點。

「Crispy脆樂團」以溫暖純淨的聲線及多層次和聲為活動療癒開場。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

今年的貢寮國際海洋音樂祭於15日開跑，首日朝聖人潮就絡繹不絕，堪稱今夏最大音樂盛事，大舞台由甫獲第34屆金曲獎最佳演唱組合的「Crispy脆樂團」，以溫暖純淨的聲線及多層次和聲療癒開場；接著來自韓國的鋼琴搖滾樂團「DICKPUNKS」演唱清新而輕快的歌謠。

多次獲得金曲肯定的「陳建年」老師帶來多首膾炙人口的歌曲，唱出對台灣土地與生活的音樂情懷。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

而多次獲得金曲肯定的「陳建年」老師也帶來多首膾炙人口的歌曲，唱出對台灣土地與生活的音樂情懷；而成團30年、從不缺席搖滾音樂活動的樂團「四分衛」演唱經典歌曲「起來」，鼓勵喜愛創作、追求夢想的音樂人；寶藏男孩「持修」更以獨特的個人魅力征服臺下樂迷。

此外，台灣本土樂團「董事長樂團」還特別為海祭調整編制，從團員中安排出全台唯一雙鼓配置的演出，帶來歷年台式搖滾經典曲目，讓人回味無窮；最後再由獲得第34屆金曲獎最佳台語女歌手的「鄭宜農」作為海祭首日壓軸歌手，與「鶴The Crane」聯手合作激盪出新火花，讓樂迷們充滿驚喜。

小舞台由隨性自在表演的「勁爆羅雷」開場，接續「伯爵白」在日式搖滾強烈的節奏感下表達最真實的情感；而「島嶼」以民謠為基底加上後搖滾曲風，歌頌著青春及我們生長的島；「17直播人氣創作LIVER」婕恩JN、辰辰醬、黃子宇Amanda及安呀Alita也與民眾近距離互動；「露波合唱團」則不受樂器限制，擁有獨特的幽默感，帶來具古典色彩的搖滾歌曲。

而來自南台灣的「男子漢樂團」以渾厚嗓音搭配台語唱腔，展現出豪放不羈的瀟灑態度；最後壓軸演出的「靈魂沙發」則結合英倫搖滾及迷幻搖滾的曲風，用輕鬆療癒的旋律氛圍陪伴樂迷們度過美好的夜晚。

為避免遊客來音樂祭被偷拍，新北市警察局也針對各處進行監測，確保遊客隱私。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

今日海邊有不少性感女模及正妹穿著比基尼戲水，為避免不肖份子在換衣服時伺機偷拍，瑞芳分局安排刑警組成反偷拍安檢小組，利用反偷拍蒐證器械，針對會場周邊所有公共廁所及盥洗室、會場周邊加強逐一偵測檢視，確保遊客隱私。

新北市政府表示，9月15日至9月17日活動表演期間，民眾皆可在Yahoo TV觀看線上直播。觀旅局也提醒欲前往活動會場的民眾多加利用大眾交通工具前往。更多活動資訊請上新北市貢寮國際海洋音樂祭官網、新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團查詢。