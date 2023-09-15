今年7月，美國空軍參謀長布朗將軍（CQ Brown）表示，美軍在電戰領域變得脆弱無力，更直言在面對主要對手時候，聯軍將難以招架。去年5月發生了一起空中遭遇事件，1架俄羅斯的Su-30SM「側衛」（Flanker）在波羅的海上空攔截了1架義大利的F-35A「閃電II」戰機，整個遭遇過程，北約的空中預警機（AWACS）和地面雷達，甚至被攔截的那一架F-35都沒有偵測到這架沒有「匿蹤能力」的Su-30SM靠近，直到它故意飛到F-35A駕駛艙正前方，做了許多挑釁的動作，然後數度消失在他的視線中，然後反覆從另一側閃現出來，義大利飛行員坦承當時感到很害怕，他描述的非常生動精彩，十分有畫面。

綜合《現代外交》（Modern Diplomacy）和《保加利亞軍事新聞網》（Bulgarianmilitary）報導，想像一下您駕駛著北約最先進的多用途隱形戰鬥機，有著美國拍胸脯保證的最先進的電戰系統以及反電戰系統。然你的友軍、空中預警機沒有任何1套系統掃到有1架俄機靠過來。 以上都是直覺思考，直到你用你的雙眼看到有一架Su-30SM飛到你旁邊，而你全部的系統突然全部不斷重新開機。

2022年4月30日，北約調度空軍前往波羅的海地區，來自義大利南部阿曼多拉空軍基地（Amendola）的第32空軍聯隊的F-35A戰機中隊前往愛沙尼亞，就近遏止俄羅斯。

當義大利F-35A戰機抵達後不久就與盟友進行聯合巡邏，執行空中警戒任務（Air Policing）每天都有飛機在空中，而這起遭遇事件發生在5月9日。

當天1架俄羅斯Su-30SM戰機攔截了1名駕駛呼號為法爾可（Falco）飛F-35A。發生地點在波羅的海上空，俄羅斯航空太空軍（VKS）宣稱這架F-35A接近俄航太軍的An-12運輸機而實施攔截。

Su-30SM Flanker為側衛系列的最新版。基於Su-30MKI與Su-30MKM的經驗設計所改進的最新版，也具備有向量噴嘴。（KnAAPO）

法爾可回憶道：「它幾乎突然出現在那裡。我感到非常困惑，因為我沒有預期到它會出現在這麼近的地方，」他說，這架Su-30SM表現出挑釁行為，反覆消失在法爾可的視線中。而這架F-35A的雷達偵測系統一次又一次失靈，不得不重新啟動。

看到俄羅斯戰機迅速接近，法爾可決定執行採取這種情況下的標準程序。他將飛機轉向30度以保持安全距離，隨即重新啟動系統，試圖排除掉俄機的電戰干擾，一開始似乎有所改善。

2機並排飛行，相互進行些許機動，彼此接近，Su-30SM和F-35A彼此對峙。然後，法爾可回憶道，俄機突然落後，消失在他的視野中。而F-35A的雷達偵測系統再次失靈。霎時間俄機再度出現在F-35的正前方，讓他以為差點要撞上了。

「我突然感到害怕而呆住了。我沒料到俄羅斯人會做出如此危險的飛行動作，」

法爾可看到Su-30SM飛到他的下方，他決定俯衝追下去，試圖讓Su-30SM保持在他的視線內。當俄羅斯飛行員看到法爾可採取這樣的飛行動作後，再度「閃現」到法爾克正前方，而F-35A上的儀器再次出現問題。

義大利飛行員轉了40度，再次開始重新啟動雷達偵測系統。再度失去了Su-30SM的蹤跡，當它再次出現，沒有再採取任何危險的飛行動作。在某個時候，Su-30SM簡單地俯衝下去，離開現場結束了這一次遭遇。

法爾可明白，俄羅斯飛行員只是在測試美國F-35A的能力。早在他實地接觸「側衛」之前，他就已經知曉「側衛」戰機在高水平機動戰術方面表現非常出色。

法爾科在接受媒體採訪時表示，他沒想到配備所有現代系統和武器的最新型美國戰鬥機可以如此輕易地被「繞過」。特別是考慮到Su-30是4代機的情況下。

今年7月，獲美國總統拜登提名擔任美國聯合參謀總長的空軍參謀長布朗將軍（CQ Brown）表示，美軍在電磁譜域的抵禦和攻擊的能力因為數十年的衰退而大幅減弱，這導致美軍在未來的高科技戰場上，特別是電子作戰（簡稱電戰）方面變得脆弱無力。布朗將軍本週更直言，在面對主要對手時候，聯軍將難以招架。