日前桃園一名人妻控訴自己的老公與媽媽搞上，引起全台熱議，但類似的事件卻並不少見。一名女網友透露，自己從小跟母親相依為命，沒想到交了男友後兩人竟好上，不只被她抓包保險套變少，偷看男友手機還發現兩人不堪的對話，讓她氣到全身發抖，怒轟「被背叛的感覺真的真的很難受」。

一名女網友今（15）日在「Dcard」表示，父母離婚後她從小就跟媽媽相依為命，前陣子交男友後，媽媽想看看對方為人，確認是否能夠放心把女兒交給對方，因此她有時會找媽媽一起與男友出去，不時也會邀男友來家中吃飯，甚至近期有時母親沒來時，男友還會主動詢問，她本認為這代表母親與男友之間的相處沒有問題，還一度感到很開心。

不料昨日該名女網友到男友家時，卻發現對方抽屜準備好的保險套數量變少了，趁著男友洗澡時偷看對方手機，結果才驚覺男友竟與她的媽媽好上了，且媽媽傳訊息稱「很想很想你，想被你的充滿」，男友直接回「好幾天的都給你」，媽媽竟還說「不是都給，吃醋了，生氣，想當你的女人」。

不堪入目的對話讓女網友當場氣到全身發抖、腦袋一片空白，不敢想像自己身邊最親近的2個人竟對她做出這種事，「我知道很扯，但真的不是創（作），我也希望是創（作），被背叛的感覺真的真的很難受」。