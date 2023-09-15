鴻海創辦人郭台銘14日宣布參選2024的副手人選，為台美混血女藝人賴佩霞，因賴佩霞持有雙重國籍身分，她也隨即宣布會儘快安排放棄美國國籍的程序。對此，前立委沈富雄15日就表示，「郭董的支持度會因為賴佩霞而下降的，因為郭董走到今天，有一部分的人相信郭董是治國的人才，但是賴佩霞出現以後，這些人就覺得說，原來郭董你把治國、總統元首這個位置當作這樣來處理，跑掉很多人，我認為郭董沒有戲唱了」，引發討論。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，「現在賴佩霞的雙重國籍跟學歷都不重要，因為基本上是郭董選她做副手，是一個枝節問題，這個可解決就解決，不可解決就再換，沒關係」，沈富雄提到，「郭台銘昨天用了她以後，他所有的聲量是負面多於正面，對郭董是失分的，郭董的支持度會因為賴佩霞而下降的，因為郭董走到今天，有一部分的人相信郭董是治國的人才，但是賴佩霞出現以後，這些人就覺得說，原來郭董你把治國、總統元首這個位置當作這樣來處理，跑掉很多人」。

沈富雄最後更痛批，「郭台銘一路走到現在，沒有人害你，越走越窄、山窮水盡，都是你自己幹的，我認為郭董沒有戲唱了」。