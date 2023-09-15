自9月10日到9月15日上午6時，共軍在西太平洋動作頻頻，光是在台灣周邊，國防部在短短5天內就偵獲各式共機161架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域13架次，另有共艦70艘次。國家政策基金會副研究員揭仲15日指出，在過去5天，共軍出動大批軍機與來自北部、東部與南部三大戰區之艦隊，在台灣海峽、菲律賓海至關島一帶的西太平洋與日本等3個戰略方向上，同時對中華民國、美國和日本展示武力，也開啟對台灣新一波的法律戰。

在台灣海峽部分，揭仲表示主要是9月10日共軍派出戰機穿越海峽中線後，不僅沒有馬上調頭返回中線以西，還刻意進出我方所劃設，由北往南分別為R8、R9、R11與R5等4個限航區；其中有2批共4架次的殲-16戰鬥機，更刻意在離台灣本島較近的R9與R11限航區內，進行長時間的穿梭飛行。

揭仲認為，共軍軍機在9月10日的行動，已創下自2019年3月31日，中共開始刻意派載人戰機越過中線後的首例，日後類似飛行路線不排除會形成共機穿越中線的新模式，使兩岸空中兵力短兵相接、甚至擦槍走火的風險顯著增加。

揭仲強調，更重要的是，我方是依據《要塞堡壘地帶法》於中線以東、緊貼中線劃設這4個限航區，作為空軍在中線附近的應變區；共軍派戰機在這4個限航區內長時間停留、甚至在不同限航區之間穿梭飛行，除了示威、壓縮我空防縱深外，也是以實際行動否定我方有依據法律，於台灣海峽劃設限航區的權力，是中共在台灣海峽所發動新一波的法律戰。

在西太平洋方面，共軍在9月11日當天，不僅從東部戰區艦隊派出8艘驅逐艦與護衛艦，經宮古海峽進入西太平洋；也從南部戰區艦隊派出由6艘軍艦組成的「山東號」航艦戰鬥群，經巴士海峽進入西太平洋。

揭仲表示，若再加上9月14日通過宮古海峽，由北部戰區3艘軍艦所組成的第45批「亞丁灣護航支隊」，則共軍在西太平洋共有來自三大艦隊，合計多達17艘水面艦、加上數量不明的潛艦，是中共自2014年12月「機動6號演習」以來，在西太平洋規模最大的一次艦隊集結，論戰力則是中共海軍有史以來最強；且依據日本所公布的訊息，可研判這些艦隊在9月15日前並未會合，而是分成兩部分，從9月13日開始，於菲律賓海至關島一帶的西太平洋海域，舉行大規模的海空聯合實兵對抗演習。

揭仲解釋，共軍此舉不但是向美國和區域其他國家展示，已具備在西太平洋進行以航艦戰鬥群為核心的大規模海軍作戰的能力，包括與聯合作戰密切相關的導航、通訊與指揮管制能力等；且演習區就在美軍航艦打擊群戰時的戰術位置，向美軍示威叫板的意味濃厚。

在日本方面，揭仲指出，當多達17艘水面艦在西太平洋舉行大規模聯合演習時，來自共軍北部戰區艦隊的055型驅逐艦「無錫號」、1艘054A型護衛艦及1艘綜合補給艦，也於9月12日至14日，先後在日本對馬海峽一帶巡弋，形同對日本示威。

揭仲說，這讓人不禁懷疑，這是否為中共整個聯合作戰演習的一環，也就是當其海軍主力在台灣周邊與西太平洋交戰時，另派一個支隊前往日本周邊，牽制日本自衛隊。