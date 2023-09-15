921前夕，屏東新園消防分隊為強化工廠自主防災應變能力，特於新園村「琦泰實業股份有限公司」辦理抗震暨災害搶救演練。（新園消防分隊提供／謝佳潾屏東傳真）

921前夕，屏東新園消防分隊為強化工廠自主防災應變能力，特於新園村「琦泰實業股份有限公司」辦理抗震暨災害搶救演練。（新園消防分隊提供／謝佳潾屏東傳真）

921前夕，屏東新園消防分隊為強化工廠自主防災應變能力，特於新園村「琦泰實業股份有限公司」辦理抗震暨災害搶救演練，除檢驗該場所員工防震應變與自衛消防編組功能外，也同步驗證消防人員災害搶救能力，而由於場面過度逼真，幾度嚇到該公司員工，讓例行性演練出現有趣的意外插曲。

新園消防分隊指出，演練過程是當地震發生時，員工先以「趴下、掩護、穩住」實施抗震保命3步驟作為，並指派專人前往儲槽關閉管線並啟動灑水設備防護槽體，不料清查人員與廠區巡查後，發現缺少2名員工，以及注料室因電線脫落造成短路有火苗冒出與火花噴濺。

此時，工廠啟動自衛消編組，滅火班以滅火器及室外消防栓水線實施滅火，通報班立即撥打119請求消防單位協助，避難引導班疏散廠區人員至室外安全處所。

而消防局救災救護指揮中心接獲報案電話後，在第一時間派遣4個消防分隊（新園、東港、南州、崁頂）前往搶救。

當消防隊員抵達火場後，防火管理人立即向初期指揮官實施災情交接，指揮官迅速實施車輛及水線部署與人員安全管制並執行人命搜救，搜救小組入室後很快就控制火勢並發現2名受困員工將其成功救出，由救護站實施處置後送，同時加強火場周界防護飛火警戒，並增加Mayday求救與RIT快速救援、緊急撤離以及因應現場水源缺乏實施長距離佈線等狀況。

警消表示，由於演練過程流暢、場面逼真，不僅有效驗證各單位平時精勤訓練成果，以及大幅提升工廠防災應變能力，還差點以假亂真嚇到該公司員工，員工頻頻道，「演練專業到真的被嚇到」，讓例行性演練出現了有趣的意外小插曲。