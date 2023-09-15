不常做家事的人，對於洗衣機、洗衣粉等物品可能不太熟悉，但其實包裝上都有清楚標示，使用之前只要先確認清楚大多都不會有問題。一名飯店櫃檯人員透露，近日有客人告知衣服被飯店提供的洗衣精洗到全部褪色，確認後才發現對方用到刷地板的漂白劑，讓她無奈問「大家很常把漂白水跟洗衣精搞錯？」

一名飯店櫃檯人員今（15）日在「Dcard」表示，她任職的飯店有洗衣房，裡面還有提供洗衣粉等各種用具，也有清楚標示每樣東西的名稱，不料近日卻有客人告知衣服被洗到完全褪色，但飯店一直以來使用的都是相同產品，卻沒有發生過類似情況，她因此跟客人一起前往現場確認狀況，不料客人卻指著刷地板的漂白劑說「我就是用你們放在架子上那罐啊！藍色的那個」，讓她當場傻眼。

原PO無奈指出，明明包裝上就有寫著大大的「漂白水」3個字，且打開就能聞到非常刺鼻的味道，怎麼會被當成是洗衣精來使用，「還問我衣服怎麼辦，你還有臉問我衣服怎麼辦，我才要問你我的洗衣機該怎麼辦！」

「是我眼光狹隘了嗎？還是其實大家很常把漂白水跟洗衣精搞錯呢？」原PO透露，事後她什麼都沒說，就拿起瓶子把名稱比給對方看，客人才發現是自己搞錯，最後只能請對方多洗幾次衣服把漂白水的味道去掉，也幸好對方知道是自己的疏失，因此沒有堅持要求飯店賠償。

其他人看完也紛紛說「到底是多生活白癡會把洗衣精跟漂白水弄錯」、「洗衣精跟漂白水差這麼多會搞錯也是挺厲害的」、「兩者的味道還差了十萬八千里，到底？」