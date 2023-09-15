近年虛擬貨幣興盛，各種交易平台也接連出現市場上，由男星陳零九代言的虛擬貨幣交易平台「JPEX」在港台積極發展；怎料，日前「JPEX」香港聽證會點名，並未持有牌照實體，更懷疑他們推廣手法涉及詐騙，在台北市東區的辦公大樓竟火速搬空。而陳零九也連帶受影響遭網出征，他沉默1天發聲承諾會配合調查。

「JPEX」虛擬貨幣交易平台日前遭香港聽證會警告，他們並沒有獲得證監會發牌，且調查發現他們推廣手法涉及詐騙；甚至在消息曝光後，「JPEX」在台北市東區SOGO旁精華地段的亞洲區塊鏈大樓辦公室，竟火速搬空，導致受害者上門想討公道無門，把矛頭指向代言人陳零九。

陳零九社群帳號遭到受害者和網友出征，留言洗版叫他出來面對，「不用為JPEX負責嗎？」、「全部代言JPEX相關貼文都刪了，為何代言前、代言時都不多加了解？」、「敢背書就要敢負責」、「有多少粉絲是因為你才入金JPEX的」、「騙粉絲的錢爽嗎？你的良心在哪裡？」

在網友砲轟下陳零九沉默1天，今（15日）晚間在Instagram限時動態發聲，坦言在得知JPEX事件後想了解情況，「目前已聯繫不到相關人士」，其他細節已交由公司處理，更強調「相關單位如有調查需要，我方全力配合」；而陳零九與JPEX在今年7月底已結束合作，相關宣傳都會盡速下架。