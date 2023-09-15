根據路透引述消息人士透露，台積電已通知其主要供應商推遲交付高端晶片製造設備，反映出台積電對需求前景愈來愈謹慎。台積電方面則表示，公司不對「市場傳言」置評。

消息人士稱，受台積電要求延遲交付影響的公司包括荷蘭半導體設備製造商ASML（艾司摩爾）。ASML首席執行官Peter Wennink上周接受路透專訪時表示，ASML高端設備的一些訂單已被推遲，但沒有透露客戶的姓名，他預計這將是一個「短期管理」問題。

美股方面，至截稿前，道瓊工業指數跌97.57點或0.28%，暫報34809.54。那斯達克綜合指數跌逾 129.99 點或近 0.93%，暫報13796.07。標普 500 指數跌 26.09或0.58%，暫報4479.01。費城半導體指數跌66.20，或 1.85%，暫報3518.03。

美國應用材料（Applied Materials）至截稿時下跌6.01或4.15％，暫報138.56。ASML的ADR下跌22.61或3.64％，暫報599.29。