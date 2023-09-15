台農蛋品董事長涂萬財表示，這次是農業部主動找他幫忙洗選進口蛋。但台農蛋品進了約11.08萬顆雞蛋，以90%的洗蛋率計算，就是9.972萬顆，可是賣給全聯的只有2萬顆，剩下的7.972萬顆去哪裡了？針對如何肉眼分辨巴西蛋？農業專家「Linbay好油」林裕紘表示，巴西蛋是分辨不出來的，因為巴西蛋有上蠟，摸起來有黏黏的感覺，可是蠟可用水洗掉。

針對這次進口的巴西蛋，Lin bay好油15日在《萬事通事務所》直播節目中表示，如果這些蛋煮成茶葉蛋，問題不太大。因為如果蛋有問題，殼撥開就會爆，如果沒有爆，因為完全煮熟了，也已經沒有微生物的問題，頂多就是很難吃或是味道很怪，甚或是拉肚子。

至於肉眼可以輕易分辨巴西蛋的差別嗎？Lin bay好油回應表示，分辨不出來，因為巴西蛋有上蠟，如果沒有水洗，是摸得出來；有上蠟的蛋是黏黏的，摸的時候有黏的感覺，就是有上蠟，可是蠟是可以用水洗掉。

另外，Lin bay好油更分享如何正確放蛋，他表示，放蛋的時候，鈍的朝下、尖的朝上，這樣是錯的，其實要反著放。因為蛋本身沒那麼完整、那麼密，所以在放蛋的時候，蛋裡面的水分會蒸散，倒著放，蒸散的面積反而會比較少，裡面的水分消耗反而較低。