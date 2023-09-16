日本首相岸田文雄13日改組內閣，今天決定26名副大臣及28名政務官人事，多名友台人士獲拔擢，包括曾率團訪台的鈴木憲和任農林水產副大臣、「日華議員懇談會」前會長平沼赳夫的次子平沼正二郎任內閣府政務官、佐藤啟任財務政務官。

岸田內閣今天決定的副大臣人事共有26人，其中23人隸屬於執政黨自民黨，3人隸屬於聯合執政的公明黨。

改組後的副大臣有數位副大臣石川昭政，兼內閣府副大臣；復興副大臣為高木宏壽及公明黨籍參議員平木大作；內閣府副大臣為井林辰憲、工藤彰三、堀井學。

總務副大臣為渡邊孝一、參議員馬場成志；法務副大臣為柿澤未途；外務副大臣為辻清人、參議員堀井巖；財務副大臣為神田憲次、公明黨籍參議員矢倉克夫；文部科學副大臣為青山周平、今枝宗一郎。

厚生勞動副大臣為公明黨籍眾議員濱地雅一、自民黨籍眾議員宮崎政久；農林水產副大臣為鈴木憲和、武村展英；經濟產業副大臣為岩田和親、參議員酒井庸行。

國土交通副大臣為國場幸之助、參議員堂故茂。環境副大臣為八木哲也、參議員瀧澤求。防衛副大臣為宮澤博行。

值得一提的是，現年41歲的鈴木憲和是執政黨自民黨青年局長、眾議員，對台灣相當友好，多次率團訪台。他上個月率團訪台，也是他第3度拜會總統蔡英文。

鈴木8月22日晉見蔡總統時表示，台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本一貫的立場就是歡迎，為了讓台灣得以加入CPTPP，自民黨青年局將竭盡所能提供相關協助。

改組的政務官當中，自民黨籍有25人、公明黨籍3人，總計28人。內閣府政務官有3人，眾議員平沼正二郎是其中之一，並兼任復興政務官。43歲的平沼正二郎是對台灣相當友好的「日華議員懇談會」前會長平沼赳夫的次子。

財務政務官有2人，其中一位是44歲的參議員佐藤啟。去年7月8日參議院選舉時，前首相安倍晉三為他輔選、在奈良街頭演說時遭槍擊身亡。

佐藤對台灣相當友好，文化總會上個月8日在東京宣布第4屆TAIWAN PLUS活動將於9月16、17日登場，他身為自民黨青年局代理局長出席致詞。

日媒報導，副大臣以派閥（派系）區別的話，安倍派6人、岸田派5人、麻生派4人、茂木派3人、二階派1人、無派閥4人、公明黨3人。

政務官以派閥區分的話，安倍派6人、岸田派5人、麻生派4人、二階派3人、茂木派1人、無派閥6人、公明黨3人。（編輯：周永捷）1120915