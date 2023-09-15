今（15）日傍晚，台鐵司機員經過嘉義市嘉雄陸橋下番仔溝公園的兒童遊樂設施附近，發現一名男子倒臥台鐵鐵軌旁，趕緊通報，警方到現場初步了解，死者是67歲林姓男子，遺體已有風乾現象，明顯死亡多時，明天將報請相驗。

警方表示，台鐵區間車下午4時多行經嘉義市番仔溝橋下時，司機員在圍籬內的邊坡水溝旁瞥見躺著1人，向鐵路警察局嘉義派出所通報，由於地點在水溝旁邊坡，交由一分局處理。

警方指出，鑑識人員到場後，在死者口袋內有記載身分字條，證實為67歲的林姓男子，其子已於10日通報父親失蹤。林男呈乾屍狀態已死亡多時，初步檢視無明顯外傷。

據了解，林男5日向兒子表示要去台北拜訪親戚，過了3、4天都沒有音訊，經聯繫台北親友後，才知父親並沒北上，經確認失蹤後才向警方通報協尋。林男陳屍處為當地一處公園，要跨過鐵軌才能到達，地點偏僻少有人會去，且林男近來並無異狀。明天將報請檢方會同法醫相驗釐清死因。