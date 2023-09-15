氣象局升格改制為氣象署，但人員並未擴編，還爆出預報員因低薪釀出走潮，交通部長王國材對此則稱普遍公務員都是如此，引發討論。就有香港網友疑惑不已，直言對比香港，這個薪水實在是太低了，透露香港預報員起薪是57K港幣，換算台幣23萬多。

氣象粉專「台灣颱風論壇」為氣象署預報員抱不平，認為起薪36K卻要輪班24小時，還需要一定美工能力，並承擔各種預報不準的質疑與責難，人才走光將會影響未來預報水準。

有香港網友直言台灣預報員待遇低得太誇張，透露香港預報員月薪高達57K港幣，換算台幣約23萬。(圖／取自台灣颱風論壇臉書)

不少網友湧入臉書討論，更有香港網友詢問「台灣公務員薪水都這麼低嗎」，透露在香港的氣象預報員叫科學主任，就算是剛進去，起薪是57395港元，超過20萬台幣，直言這個起薪低的實在有點誇張，「這不是低技術職業啊」；另一名香港網友則留言「對比香港，這個月薪真的低，辛苦預報員了」。

許多台灣網友也認為該調升預報員的專業加給。對此王國材表示，未來預報員薪資是否會調整，是整個人事整併考量，日後會再做規劃討論。氣象署則表示，此次升格屬於原機構改制，依相關規定均可繼續適用原公務人員專業加給標準，因此預報員現行薪資並未受任何影響，目前也仍然繼續依現行待遇標準發放薪資，並沒有外傳的薪水先砍3000元情形。