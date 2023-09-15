高爾夫是項個人的球類運動，與棒球及籃球等團隊球類運動不同的是，高爾夫在培訓過程中選手往往較顯孤單乏味，看似簡單的揮桿與推桿動作，可能每天都要練上數百次。本身也喜愛小白球的法國巴黎銀行台灣區財富管理執行總監謝淑琴表示，由於高球個人球類的特性，「選手在養成過程中，自我要求與紀律(discipline)，格外重要。」

除了像萊德盃、總統盃與索罕盃等少數的團隊賽，高爾夫比賽基本上都是每位參賽選手同時跟自己、同場對手與球場及天候競賽。八年來親自操盤法國巴黎銀行財富管理傳承賽(以下簡稱法國巴黎銀行傳承賽)的謝淑琴認為，選手想要自我突破，紀律最為重要，另外還要有熱情與專注，「這一點也跟法國巴黎銀行財富管理一樣，因為我們也要不斷地投入與關注市場。」

謝淑琴每年比賽賽後都會到練習果嶺參與賽後教學，她透過與職業選手及年輕小將的互動，觀察到職業選手相當熱心，而業餘小將們反應也相當熱烈，「因為比賽過程中大家不太方便大聲討論，因此賽後教學提供他們一個絕佳的觀摩與交流機會。我覺得這種教育的效果，遠大於小選手們自己獨自摸索。」

2016年謝淑琴排除萬難說服法國巴黎銀行總部將運動贊助的觸角擴展到高爾夫，一開始就設定「傳承」的主軸，「原因是它與法國巴黎銀行希望能為客戶創造傳承的價值與精神有關。當然，TLPGA希望高爾夫能持續向下扎根的理念，也是另一股助力。」

謝淑琴認為贊助這場意義深遠的法國巴黎銀行傳承賽八年下來，最大的收穫是看到小選手們個個日益成長，除了球技越來越發成熟，待人處事也更為圓熟、氣質上也更為彬彬有禮。選手們也都勝不驕、敗不餒，「像洪玉霖幾年前屈居第二，今年就一舉拿下冠軍，我真替她高興！」

值得一提的是，今年的比賽為了凸顯法國巴黎銀行對環境永續的關注，賽前特別允諾選手比賽期間每打出一個博蒂，法國巴黎銀行就會捐款種一棵樹。沒想到兩天比賽全場居然出現了188個博蒂，賽後法國巴黎銀行也特別捐贈188棵樹給高雄愛種樹協會，並將全數種植在高雄茄定濕地公園。

謝淑琴表示，法國巴黎銀行為了體現其企業社會責任，與運動贊助的淵源極深，幾十年前就開始贊助田徑，並為法國培育出不少膾炙人口的奧運名將，另外當然還有大家耳熟能詳的法國網球公開賽。由於明年就是法巴總部所在地巴黎市歷年來第三度主辦奧運會，謝淑琴也希望透過法國巴黎銀行傳承賽為台灣埋下希望的種子，也期待2024年巴黎奧運高球賽台灣選手能繼潘政琮上屆東京奧運勇奪銅牌後，能夠更上層樓、為國爭光！