澳洲國立大學校內3件古文物館藏竟是失竊的贓物。

位於澳洲首都圈的澳洲國立大學周五（15日）宣布，校內有3件館藏品是多年前於義大利失竊的古文物，其中1件很可能是在成綑的義大利麵層層遮掩之下走私出境；還有1件失竊地點竟是梵蒂岡城。義大利政府已允諾，上述2件文物會繼續於該校借展4年。

澳洲廣播公司（ABC）15日報導，義大利警方專門調查藝品的文化遺產保護憲兵指揮部（Carabinieri Command for the Protection of Cultural Heritage）去年首度提及，澳洲國立大學（Australian National University，ANU）的「古典博物館」（Classics Museum）館藏之中，有一件珍貴的古代地中海雙耳瓶與某個惡名昭彰的義大利非法骨董交易掮客買賣有關。這只雙耳瓶歷史2500年，瓶身繪有古希臘神話大力士海克力斯（Heracles）力圖刺傷猛獅「尼米安」（Nemean）的情節，1984年由ANU在倫敦的蘇富比拍賣會「出於善意」標得。

義大利文化遺產保護憲兵指揮部透過先前調查行動查獲的拍立得照片比對發現，這只雙耳瓶是因非法途徑失竊的文物。憲兵指揮部據此向ANU要求檢視古典博物館內所有文物列冊紀錄。

Several ancient artefacts, including a 2,500-year-old vase, housed in the Australian National University's Classics Museum are found to have been stolen from Italy and will be repatriated. https://t.co/79wpGA9R6u — ABC News (@abcnews) September 14, 2023

館長派克羅尼（Georgia Pike-Rowney）表示，經由這只雙耳瓶又追出另一件同為贓物的紅色魚盤館藏，也是校方1984年購入的文物，早年在義大利南部阿普利亞大區（Apulia）被盜，校方1984年購自美國加州Holland Coins and Antiquities公司，「後來我們得知，這件文物是由另一個惡名在外的美國贓物掮客史溫勒（David Holland Swingler）從義大利走私出境，他赴義大利直接向非法開挖墓穴的盜墓賊取得贓品，然後把贓品藏在一大堆義大利麵與其他義大利食品底下，走私進入美國」。史溫勒的另一身分是食品進口商。

該校第3件源自偷盜的藏品是一只古羅馬大理石頭像，年代溯及西元前530年，校方1968年於倫敦購自蘇富比公司，原本由梵蒂岡拉特蘭宮（Lateran Palace）收藏展示，失竊過程謎團重重。派克羅尼說：「這件文物屬於一座1970年關閉的博物館，卻在1968年出現於澳洲的館藏，我們實在不知道怎麼回事。」

證據確鑿，ANU已正式同意向義大利政府無條件歸還雙耳瓶與魚盤。義大利政府也允許ANU之後可繼續以租借方式持有這兩件文物，為期4年。