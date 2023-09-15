前新竹市文化局長錢康明連日爆料，市長高虹安男友李忠庭約局處長在外談事，以及跨年晚會等內幕，錢康明今日白天並未發文，晚間9點貼出「火車票」，指自己今天搭火車到新竹接受訪談，晚間錢康明也向本報證實，今天上午10點多到下午5點，在竹市府政風處接受訪談。

錢康明晚間發臉書，也貼出早上8點多從台中出發到新竹，晚間19點多從新竹回台中的火車票，他說自己到新竹接受訪談，為一切留下書面和其他，抱歉不願意上媒體，口拙怕講的不夠清楚，還好「我的朋友都相信我的人格」，守本份當個誠實人的感覺真好。

錢康明也證實，是從今天10點多到下午5點結束，在竹市府政風處接受訪談。而原本市府政風處是13日要到台中找錢康明，錢康明說「是他們體諒我」，但他認為去新竹是體諒他們，因為本來就是同事，大家相互體諒。

據了解，訪談過程中全程錄音錄影，內容主要陳述他從認識高虹安到任職文化局長182天的過程，包括與李忠庭在外見面、談跨年晚會等內容也都如實陳述。