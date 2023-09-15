▲基隆南區扶輪社現任社長劉韋巡（右）及前社長林國長（左）共同發起「三千小草」計畫，只要未來在三千宮辦桌宴客，就會撥出部分費用提供中低收入戶或單親家庭孩子的安親費，避免孩童因為不良環境誤入歧途。（徐佑昇攝）

▲現場許多扶輪社友都共襄盛舉，一同支持「三千小草」計畫，並有許多代表直接捐助計畫基金，幫助更多弱勢家庭。（徐佑昇攝）

基隆南區扶輪社為協助基隆中低收入戶及急難家庭，讓學童下課後也能有安親輔導的機會，特別籌備了「三千小草」計畫，由基隆「三千宮」主委林國長發起，未來只要在三千宮舉行餐會，就會捐出部分餐費作為基隆弱勢家庭學童的安親費，並將由會計師檢核捐款，避免孩子因環境而誤入歧途。議長童子瑋出席表示，基隆許多團體都熱心公益，他也支持本活動，未來希望幫助更多家庭。

童子瑋出席「三千小草」計畫啟動儀式表示，基隆有許多宮廟，包含慶安宮都支持做公益，他也力挺本次計畫，未來也將持續協助爭取資源，幫助基隆更多有需要的家庭。

林國長表示，扶輪社長期投入公益不遺餘力，基隆有許多經濟狀況不佳的家庭，而孩子也沒有辦法選擇自己的出身，但往往因家境困難，導致孩童課後就容易受到不良的誘惑，進而誤入歧途，讓他相當不捨。因此，他便發想了「三千小草」計畫，從三千宮出發，讓賓客在基隆地標下方的三千宮眺望美景享受美食的同時，又能捐出餐費做公益。

南區扶輪社現任社長劉韋巡表示，該餐費的捐款部分完全公開透明，並將由會計師檢核，捐助給有需要的基隆中低收入戶家庭等，作為學童課後安親輔導的費用，也讓孩子能在安全有愛的環境下成長，不會被不良分子誘惑，走上不歸路。而本次也邀集了基隆社、宜蘭社、花蓮社及基隆分區共襄盛舉。

劉並舉例，例如於三千宮舉辦1桌8000元的桌菜，扶輪社就會捐出2000元作為孩童課後輔導的「三千小草」基金，也希望能有更多人一起響應，讓基隆的孩子能在更有愛的環境中成長。