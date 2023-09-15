鴻海創辦人郭台銘14日宣布，由資深藝人賴佩霞出任2024總統選戰副手，引發各界議論。而賴佩霞今（15）日就表示，在她聽到這份邀約之後，不到2週的時間就瘦了3公斤，而且昨晚也都沒睡，發現原來跟自己想的不一樣，不過賴佩霞也強調「真的很有趣」，賴佩霞更說「選舉是一時，人跟人情誼是一輩子」，更坦言對接下來要做的事情不熟悉，但會認真，引發討論。

賴佩霞15日在臉書直播中指出，她在接受到要當郭台銘2024副手的邀約時，不到2週竟暴瘦了3公斤，在答應邀約之後，她也認為自己很勇敢，同時也有思考為什麼要做，賴佩霞也坦言，她發現跟原來想的不一樣，但依然認為是好事，更透露自己昨天晚上沒有睡，同時團隊也有人在負責整理負向的東西，她也很感謝團隊，更直言「選舉是一時，人跟人情誼是一輩子」。

至於賴佩霞原定於11月11、12日在台北藝術中心演出的舞台劇《蘑菇》，因個人因素辭演，賴佩霞並沒有多說什麼，但也強調有很多溫暖的朋友，也感謝大家一起相互支持。