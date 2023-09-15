日前美國《空天力量》雜誌（Air and Space Forces Magazine）刊文報導稱，美太平洋空軍司令肯尼斯．威爾斯巴赫（Kenneth S. Wilsbach）指責中國經常以「不安全」的方式攔截美國軍機，最嚴重的時候美軍飛機一天內曾被攔截多達10次。

據陸媒《觀察者網》報導，在本週一舉行的美國空軍與太空部隊協會（Air & Space Forces Association）年度研討會中的關於航空航太和網路作戰會議上，威爾斯巴赫發言時將矛頭再次對準中共，聲稱中共飛行員冒著極大的風險，一再以「不安全」方式攔截在太平洋執行任務的美國飛機。

威爾斯巴赫承認，美國空軍飛機確實經常在距離中國很近的地方飛行，美軍飛機一天被攔截10次的情況並不少見，發生的攔截事件大多數情況下是安全的，對於五角大樓認為屬於「危險事件」，美國及其盟友開始對其中部分進行「公開指認」，這是希望想讓中國方面認識到，中共應該對其軍機和船隻的魯莽操作「感到羞恥」。威爾斯巴赫還指責稱，在這些「指認」之後，並未得到中方「願意商談」的回應。

威爾斯巴赫表示，美國對其飛機可能被攔截的大前提沒有異議，他舉例說，北美防空司令部的飛機也經常在阿拉斯加防空識別區攔截監視俄羅斯飛機（通常是戰略轟炸機或者遠端偵察機），為了預警上有緩衝時間，這些防空識別區會延伸至了美國領空之外，美國軍方通常強調這些俄羅斯飛機也沒有侵犯美國領空主權。

威爾斯巴赫表示，他對中方的要求的就是「安全、專業地執行任務」。不過他也表示，「不認為中方飛行員中的任何一個人具備美國戰鬥機飛行員那樣的能力」，因為中共飛行員「與我們所接受的訓練不屬於同一類型」。

另據美國《動力》（The Drive）網站《戰區》（The War Zone）頻道報導，威爾斯巴赫繼在美國空軍年會開幕發言後，又在該年會當天下午的活動中發言稱，與美國及其盟友和合作夥伴的能力相比，中國的殲-20「不是能構成主導力量的飛機」，「與國的F-22及F-35戰機相比，我認為目前它還不足以形成主導地位。

報導說，威爾斯巴赫表示他堅信美國與盟國夥伴的戰機能力相結合，就可以「對抗殲-20的任何潛在威脅」，多國合作夥伴組成的聯盟定期進行高度威脅場景訓練，會讓中共戰機很難應對。他說，相較於只比較戰機，更應當拿飛行員員訓練做對比，尤其是美國和盟友之間在訓練上有良好的互通性，如果以韓國盟友合作為例，中國很可能會處於相當大的劣勢。