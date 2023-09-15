大陸網紅李子柒在2017年開創個人YouTube頻道後，短短幾年就被金氏世界紀錄認證，粉絲訂閱量創下「YouTube中文頻道最多訂閱量」的世界紀錄，但從2021年7月頻道不再更新，傳出她忙於處理官司。最近李子柒在頻道停更後首次錄製公開影片，即便眾人很高興她回來了，但眼尖網友注意到她外貌似乎變得與以前不一樣了。

李子柒的YouTube頻道自2021年7月14日更新完影片《柴米油鹽醬醋茶》後，至今都沒有新作品，停更超過2年時間，儘管有在央視節目短暫露面，卻沒新的作品或其他消息；今（15）日微博上瘋傳李子柒最新影片，她以「中國農村青年致富帶頭人協會中國農民豐收節推廣大使」身分，傳播農耕文化。

影片中李子柒介紹農耕豐收等知識，也鄭重自我介紹，「大家好我是李子柒，在未來我也會繼續堅持，用自己的方式帶來更多優質內容，傳播好中國傳統農耕文化，講好中國鄉村故事」；這段影片也是李子柒陷入官司疑雲後，終於透過公開影片露面。

在李子柒消失大眾面前期間，經常被網友討論「李子柒去哪裡了？」，如今她回到幕前也讓許多粉絲都很高興；不過，有部分人細看影片中的李子柒，紛紛驚覺「她和從前不一樣了」，發現她清純的臉蛋變得很不自然，表情僵硬，瘋猜她也接受人工醫美，感嘆回不去了；但有許多粉絲替李子柒說話，認為只是化妝的關係，她還是那個李子柒。