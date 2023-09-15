美國無人機製造商AeroVironment Inc. （簡稱AV）所研製的「彈簧刀」(Switchblade)系列無人機，於這次的「台北國際航太暨國防工業展」亮相。（取自中時新聞網）

2023年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）從14日起一連3天在南港展覽館舉行，美國無人機製造商AeroVironment Inc. （簡稱AV）所研製、曾在烏克蘭戰場建功的「彈簧刀」(Switchblade)系列無人機，也在展覽中亮相。

《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘15日受訪表示，AV（AeroVironment Inc.）是彈簧刀的原始廠商，在俄烏戰爭中，烏克蘭操作彈簧刀300、彈簧刀600，居然把俄羅斯裝甲部隊擊潰。換言之，弱勢的步兵透過操作彈簧刀，升空後找敵人的戰車後摧毀。

陳國銘分析，這已經不叫無人機，而是遊蕩的飛彈、炸彈，遊蕩完看到目標再衝下去，這是蠻奇特的想法，但是美國廠商開發出來了。單兵背戰術背包，就定位後發射彈簧刀，彈翼會張開，在空中停留較久時間。前面有光學紅外線感測器，追蹤敵方戰車，發現目標後就由後方步兵把彈簧刀直接撞到敵方戰車上，這算是「不對稱利器」。

陳國銘認為，這賦予步兵反戰車能量，是一項不得了的成就，未來我們陸軍可能會採購，這是不錯的建軍方向！