農業部以農業發展基金補貼進口蛋價差近5.7億元，衍生效期、壞蛋等爭議，卻未提供完整流向資料給地方政府循線稽查，再引發抨擊。國民黨立委賴士葆直指蔡政府多年一再信誓旦旦的「食安五環」如今破功，或許蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長陳建仁都因汗顏而選擇沉默，最該被譴責的就是講不清楚流向的政府。

賴士葆在臉書發文說，一群政府高官成為高端代言人的後果並沒有讓民進黨學得教訓，陳吉仲繼續迷信權勢就是王道，強勢辯解護航超思記者會，沒有解開黑箱，沒有解除外界疑慮，還引發更多的質疑，至今蔡政府沒有辦法繼續圓謊。

賴士葆表示，蔡政府信誓旦旦的食安五環講了幾年，從「源頭控管」，「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」、「全民監督食安」。蔡政府面對這些政見及對全民的承諾，或許覺得汗顏，所以蔡英文、陳建仁和賴清德都選擇沉默，因為無言以對。

賴士葆指出，蔡政府一再宣誓雞蛋噴蠟鍍膜就可以保存120天，食藥署說要輸入前源頭管理、輸入時邊境查驗，還有輸入後市場稽查的三道嚴格柵欄。然而政府沒有掌握雞蛋裝船之前的狀況，冷鍊到蛋商就停止，洗選之後標示1個月有效期，卻是放到常溫架上，台農老董在洗選過程發現並非所有的蛋都噴蠟、所以巴西蛋的有效保存期限120天是含混欺矇民眾，3道嚴格把關的柵欄都形同虛設。

賴士葆強調，民眾食不安心，地方首長想要嚴格稽查把關蛋的分配和流向，但是蔡政府不願意公開資料，對於立委想要索取資料以利監督也都被行政部門推託，政府這樣黑箱作業保密到家只會引發更多的猜疑。迅速處罰廠商不是解決問題之道，沒有嚴格把關源頭管理和市場稽查，讓沒有嚴選嚴審的蛋到處流竄，講不清楚流向的政府更該被譴責。