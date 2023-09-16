桃園市總工會挺侯友宜競選總統後援會16日成立，桃園市長張善政致詞表示，國外擔心台海發生戰爭，兩岸局勢緊張。他說，自己是地方首長，沒辦法扭轉國際局勢，呼籲侯友宜當選總統、藍營立院過半，盼大家支持國民黨。

桃園市總工會挺侯友宜競選總統後援會16日在桃園成立，桃園市總工會理事長翁政國表示，桃園市總工會是全國指標性市級總工會，立場支持能夠推動照顧勞工政策的參選人，相信侯友宜當選後一定會落實競選勞工政策白皮書，桃園市總工會將全力支持侯友宜。

張善政以2個案例呼籲票投國民黨。他說，有校長跟他提到，學校外師要辭職，因為外師擔心台灣發生戰爭，雖然校長一直跟外師說不會，但外師覺得一定會，只好離職。他也遇到在大陸做外銷的台商因當地成本提高決定離開，但台商的客戶指名不可以在台灣發展，主因是擔心兩岸發生戰爭，影響台商出貨。

張善政表示，大環境看到兩岸緊張，但身為地方首長，沒辦法扭轉國際局勢，他說，一定要總統票投國民黨，立法院藍營過半才有辦法改善。張善政稱讚，侯友宜勇於承擔責任、好好做事情，呼籲大家支持侯友宜。

侯友宜競選總部特別顧問廖正井以侯友宜改善五股垃圾山等經驗，稱讚侯友宜是做實事的人。拜託大家要當侯友宜分身，幫侯友宜拉票。