對觀眾而言，到兩廳院欣賞演出的記憶，可能是表演的內容、演員、舞台，或是水晶燈、綠牆、沙發……然而，能讓每場表演順利進行、粉絲們也安全無虞的背後，你可能不知道有大約30位點工（註）、志工在場館的各個據點照顧著大家。而他們網絡的中心，就是我們暱稱為「仙女」的前台督導們。

拿著平板，前台督導李杭聲笑稱自己看座位圖、指方向，很像在看風水。然而平板裡有著報表、資料及表格等等，是他們與團隊溝通中不可或缺的工具。提起工具，你一定想不到除了航空公司的機組人員外，同樣拿行李箱上工的還有劇場的前台督導。行李箱裡裝的鑰匙是為了開關廳院各觀眾席與玻璃門；對講機是重要的用具，因為點、志工們分散在各個樓層，更有人在停車場，而督導在櫃台，所有聯繫，都得靠它遠端遙控。另外還有手電筒，不但能夠作為照明，在緊急事件發生時，他們則會反過來照天花板旋轉打信號。隨身腰包中則有黑色或藍色原子筆與小紙條，以備不時之需。別小看「仙女」們，他們每人每年都要通過CPR課程的訓練，一旦需要逃生時，他們就是觀眾唯一仰賴的明燈。

一般演出，觀眾都是開演前30或40分鐘入場，但督導通常下午兩點左右就開始上班。除接收行政同仁在技術協調會議的演出相關注意事項外，還要在演出前一天觀看綵排。並不是為了欣賞演出，而是到現場坐在邊角等地方實際查看是不是有視線受阻地區、地上會不會有電線絆腳、 記錄遲到觀眾入場時間點、看看有沒有特殊的聲響強光、煙霧刺激，甚至是攝影的光線會不會影響觀眾等。李杭聲說：「我們必須要站在觀眾立場，希望讓每個人都能舒適地看演出，所以不得不龜毛、提出顧慮和改善方法。」以往她以為工作只以服務為目的，但是如何和團隊溝通，取得兩方的平衡，更需要大智慧。

到了演出當天，督導會依照所協調的項目進行整理，跟點、志工布達當天狀況，並且做人力安排，讓哪些人在個樓層定點，哪些人負責收票或領位等等。「會依據不同場次的特殊性調整」，李杭聲說：「例如傳統京劇演出，就能預測會有較多長者，演出中會有相對更高需要協助的比例，因此工作人員就要多走動觀察。」

開演時，督導的角色就是在櫃台待命，無論各個角落有特殊狀況發生，或是座位有問題，她就能迅速在櫃台上查詢，遠端遙控處理各種疑難雜症。等到演出結束、觀眾散場鎖好玻璃門後，督導還必須回到辦公室寫前台日記（工作日誌），記錄當天的工作。因此若演得晚、又有演後酒會，趕不上12點回家的「南瓜馬車」也是常有的事。

李杭聲最難忘的，就是有一次在夏日爵士戶外派對上工作，雖然有雨天備案，但氣象預報極為不準，演出到一半竟下起大暴雨，「我全身都濕透了」，但現場還是要服務觀眾，只好以最快速度發輕便雨衣。李杭聲說：「那時穿雨衣已經沒有多大影響，也擔心觀眾不開心，但有趣的是，觀眾被台上演出影響，也覺得很high，還開心地跳了起來！」即使自己已經狼狽不堪，但看到觀眾融入其中，竟也覺得很感動。

近期演出的型態愈來愈多樣，有時配合活動或5G，觀眾還有穿戴裝置，這對前台督導來說又是嶄新的挑戰。工作中，當然有客訴、當然有委屈，但她們總是以柔美的外在和鋼鐵般的意志化解危機。問她有什麼秘訣可以永遠保持微笑？她笑得燦爛：「我們很像扮演，穿上制服，就進入了工作狀態，成為該有的那個角色。」

（註）點工指PT部分工時人員。

【Profile】

職人：李杭聲

職業：前台督導

簡歷：畢業於國立臺灣藝術大學戲劇系研究所，兩廳院點工資歷5年，前台督導資歷5年。

本文作者：李秋玫

(本文摘自《PAR表演藝術9月號第355期》)