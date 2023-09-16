張柏芝2003年在向華強和向太力捧下，靠著電影《忘不了》、《大隻佬》名利雙收，還以《忘不了》拿下金像影后殊榮，張柏芝和向太曾情同母女，但她2015年拍《3D封神榜》傳出耍大牌、刻意刁難等風波，惹怒向華強、向太，對外宣布「永不錄用」，讓張柏芝爭議再添一筆，不過張柏芝日前收到粉絲花束，她1舉動獲評暖爆。

張柏芝當年以一張盛世美顏踏入演藝圈，以《喜劇之王》、《星願》創出知名度，到韓國拍電影《白蘭》，並在向華強和向太力捧下，接拍《忘不了》、《大隻佬》名利雙收，還以《忘不了》拿下金像影后，張柏芝和向太曾情同母女，但她2015年拍《3D封神榜》反串演「哪吒」，卻傳出耍大牌、刻意刁難，惹怒向華強、向太，對外宣布「永不錄用」，讓張柏芝爭議再添一筆。

張柏芝日前收到粉絲送的青花菜、洋蔥花束，還特別拍照PO到微博：「感受到大家的愛，花束很實用，捨不得吃」，讓粉絲又驚又喜，不只如此，張柏芝也準備美容儀、身體乳和自己的品牌衣送給粉絲，露出私下寵粉的一面。

其實，張柏芝8月因身體亮紅燈，無預警取消所有工作，身體狀況引發各界關心，而她本月初停工首亮相時，則俏麗穿秋裝出席品牌活動，張柏芝精神、氣色不錯，身材纖細，俏麗又兼具氣質，她也大展親民，不時向民眾打招呼。