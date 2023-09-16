已故香港「百變天后」的梅艷芳2003年因子宮頸癌併發肺衰竭病逝，享年40歲，留給粉絲無限遺憾與懷念，她生前在音樂與電影留下許多經典作品，但感情之路卻顯坎坷，其中她與巨星劉德華交情深厚，在外人看來相當登對，但最後劉德華卻選擇朱麗倩作為伴侶，劉德華昔透露原因並表示：「梅艷芳在他心目當中的分數是59分。」

梅艷芳跟劉德華的交情深厚，相當於「朋友以上戀人未滿」，兩人當時名聲與地位差不多，外界看來非常匹配，但始終就是沒有在一起。據了解，梅艷芳個性相當大剌剌，但內心深處卻像是一個自卑的小女孩，梅艷芳曾說：「如果當朋友的話還可以天長地久，但是當戀人的話，因為她比較的缺乏自信，她不敢保證這段戀情會不會讓她覺得遺憾。」

此外，劉德華也曾表示，「梅艷芳在他心目當中的分數是59分。」雖然梅艷芳無論在才華與美貌都沒有任何不好，但在他心中是不及格的，而這部分跟梅艷芳的性格有關，劉德華進一步解釋，認為自己作為男人需要在事業有更多打拼，「梅艷芳實在不是他的理想型，因為她特別的喜歡去夜總會跟夜店這些地方，且梅艷芳把自己的工作看的非常重要。」

從此看出，劉德華心目中理想的伴侶是溫柔賢淑、能夠照顧家庭的賢妻良母，像朱麗倩類型的女性就很符合他的條件，因為劉德華另一半能持家，果然在他結婚之後，他肩負經濟大任外出拚事業，並讓愛妻持家，從未對外拋頭露面。