31歲大陸歌手Yamy（本名：郭穎）2014年曾參加《中國有嘻哈》止步於40強，直到2018年參加真人實境秀《創造101》，出色的RAP和舞蹈實力讓她脫穎而出，一路晉級到決賽，以第5名的成績加入限定組合「火箭少女」並擔任隊長一職，團體解散後Yamy在網上發布與經紀公司老闆的糾紛，雙方互打官司，如今一審判決出爐，Yamy恐怕要付出高額賠償金。

近日Yamy與前經紀公司極創引力的官司判決公布，極創引力稱郭穎於2020年7月提出解約並拒絕履行合約義務，構成嚴重違約，請求法院判郭穎賠償損失1574萬元人民幣（約6.9千萬元新台幣），最終一審判決郭穎需賠償極創引力100萬元人民幣（439萬元新台幣），法院認為雙方就郭穎的個人定位發展、人員安排等等產生爭議，但爭議屬於不同見解，並非極創引力違反相關約定，亦不足證明極創引力未提供相關經紀管理服務。

Yamy於2020年曾上傳一段錄音檔，內容是極創引力某次公司會議，老闆徐明朗與其他員工討論Yamy外貌，並直言：「很醜啊！這事實嘛！這有什麼好說的，非常醜啊！超級醜好嗎！很醜！」，徐明朗直言Yamy是所有人裡最醜的，一點不時尚，也沒有衣品，唱歌能力不行。Yamy坦露心聲：「兩年多了，周而復始，打壓指責讓我極度低落，轉頭一個承諾又讓我滿是期待。我曾經真的以為，如果有問題，那一定就是我的錯，是我做的不夠好。現在想來，是恐懼和自卑讓我選擇性遮罩了早已存在的傷害，讓我整日活在自我懷疑中難以自拔。我的爸媽在傷心，我的朋友在焦慮，粉絲在失望。我討厭自己那個懦弱的樣子。真的夠了，傷害到此為止吧。」