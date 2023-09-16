大陸晶圓代工龍頭中芯在共同執行長梁孟松的帶領下，以7奈米技術幫華為代工旗艦5G手機Mate 60 Pro處理器晶片，成為幫助大陸反撲美國晶片制裁的要角，此事讓梁孟松再度躍上媒體版面，過去的經歷也被翻出，其中2020年中芯公告前長官蔣尚義回鍋出任副董事長時，梁孟松不滿未被提前通知，憤而提出辭呈，以退為進的做法突顯梁孟松的野心。

蔣尚義與梁孟松都從台積電出身，年紀較長的蔣尚義是梁孟松的長官，梁孟松離開台積電之後轉戰三星、中芯，任職三星期間涉洩密案，梁孟松也被冠上台積電叛將稱號，蔣尚義則是2013年退休後2016年轉戰中芯，待到2019年離開加入武漢弘芯，並於2020年回鍋中芯，意外引發梁孟松辭職事件。

當時，中芯在2020年12月15日公告表示，蔣尚義將擔任中芯副董事長，未料，隔天馬上傳出，梁孟松不滿公司未提前告知，憤而提出辭呈。

陸媒報導，梁孟松在辭職信中提到，自己為中芯立下的功勞，從2017年開始盡心竭力完成了從28奈米到7奈米，共5個世代的技術開發，這是一般公司需要10年以上才能達成的任務。

梁孟松大吐苦水，「我感到十分錯愕與不解，因為我事前對此事毫無所悉。我深深的感到已經不再被尊重與不被信任。我覺得，你們應該不再需要我在此繼續為公司的前景打拚奮鬥了。我可以暫時安心的休息片刻。」

此消息讓兩人不合、中芯內鬥的傳言鬧得沸沸揚揚，但業內人士曾分析指出，梁孟松和蔣尚義並沒有私人不和問題，可能主要和公司權力鬥爭有關。最終梁孟松的辭職並未獲准，蔣尚義待不到一年就離開。

2021年11月，中芯再度傳出人事大地震，蔣尚義宣布辭職，且梁孟松、楊光磊等台籍和台積電舊也都全數退出董事會，僅梁孟松維持聯合執行長職務。

外傳當初中芯力邀蔣尚義是希望藉由他的人脈拿到艾司摩爾（ASML）的先進設備，但卡在美國制裁難解，蔣尚義採購設備沒有進展，最後只得黯然離開，梁孟松的地位則靠著強大的企圖心與實績不被動搖，進而在今年繳出突破性成績單。