在國內一眾韓系商品的廝殺中，冉冉服飾殺出重圍，4年內展近20家店，更躋身全台唯一的連鎖複合式韓系選品品牌。它，究竟有何祕訣？

從韓系耳環、手鍊、髮夾到女裝，每樣商品井然有序地放在架上。全台首家引進韓國「飾品圖書館」裝潢概念的品牌冉冉，成立4年就進駐微風、新光三越、遠東SOGO等17個百貨櫃位，撐過前3年疫情低谷，今年營收有望上看兩億元。

「我從小就會做生意。」現年46歲的冉冉創辦人楊智淵兒時不愛念書，但小學三年級就轉賣雜貨店公仔給同學；大學時更包場辦派對賣票賺錢；服志願役時，趁工作之餘到五分埔批貨網拍，一年能賺兩百多萬元。

2019年，他看好韓國流行文化席捲全球，決定攜手原為髮型設計師、對時尚敏感的妻子張淑美，花千萬老本創立新品牌「冉冉」。

楊智淵妻子常飛韓國採買，對當地的批貨流程熟門熟路，但和其他網購小頭家不同的是，夫妻倆一開始就鎖定實體店面，更直接將韓國飾品店「時空間」宛若書櫃般的展示空間搬到台灣。

初期展店策略瞄準人流量高的百貨，第一家店就開在台北微風松高。開幕當天，楊智淵豪砸數百萬元請來當紅男星李國毅擔任一日店長，並邀逾百位KOL（意見領袖）幫忙曝光，全台首家韓國時尚飾品概念店的形象一炮而紅，首月業績就衝破3百萬元，兩個月內連開5家店，隔年就坐擁20家店。

疫情期間 曾賣水果禮盒求生

沒想到疫情爆發，冉冉台北街邊店盡數遭殃，「光2020年就賠掉1千多萬元。」楊智淵苦笑說，緊接著的三級警戒，更讓業績近乎歸零。

那段期間，他和團隊靠著改賣水果禮盒每月3、40萬元收入，勉力求生。待疫情趨緩後，夫妻倆重返韓國批貨時卻發現，許多過去合作的批發商早已在疫情下陣亡，只能另覓出路。

「其實很多韓貨都是大陸做好再到韓國加工，不如直接跟大陸對接。」楊智淵透露。通過韓國批發商介紹，他們成功向中國的生產工廠批貨，不僅省去中間價差，還能從源頭控管品質。

舉例來說，凡引進純銀或鑲有莫桑鑽的飾品，冉冉都會送檢確保真偽，一旦發現有假就直接退貨。楊智淵強調，許多商品外表看似相同，但品質其實有差，「以鍍金來說，別人鍍一層，我們鍍三層，工藝就不一樣。」

「我最初就想做複合式韓系品牌，只是初期資金有限，才先從飾品做起。」他坦言，2021年底三級警戒結束後，就打鐵趁熱引進衣服品項，「飾品雖毛利高，但客單價低；衣服則是單價高、毛利低，二者剛好可以互補。」另方面，冉冉在廣州還有固定合作的加工廠，每當版型、材質等設計需更動時，都能借助加工廠。

台灣輕奢女裝MOMA品牌總監吳品蓉評價，冉冉贏在品牌和通路布局，首家店就敢於砸錢開在百貨一樓，選品更包含設計款、聯名款等多元品項，在韓系實體通路中僅此一家 。