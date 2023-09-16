天后李玟生前踢爆《中國好聲音》賽制不公，還慘遭節目組羞辱等黑料，引發各界譁然，連擔任過多次導師的歌手那英也捲入爭議之中，黑歷史屢屢被挖出。其中，艾怡良過往曾參加該節目，卻遭到那英淘汰，未料3年後卻成為親曲歌后與那英平起平坐，打臉了當時那英的眼光。

歌手艾怡良昔曾有過在歌唱選秀節目《超級偶像》拿下總冠軍的經驗，後於2014年參加《中國好聲音第三季》，並進入那英組成為她的學員。不過在之後的組內對戰環節，有不少人認為艾怡良和陳冰合唱莫文蔚歌曲《他不愛我》時，整首歌最精彩部分和高音都分給了陳冰，導致艾怡良被那英淘汰。

未料過了3年，艾怡良憑藉專輯《說艾怡良》入圍金曲獎7項大獎，最終榮獲最佳女歌手獎，成為金曲歌后，日後也拿下多個音樂大獎。儘管2人在歌壇地位仍有差距，不過以金曲獎的成就來說，兩位歌后可算是平起平坐。

艾怡良在第28屆金曲獎中，獲得最佳國語女歌手獎。(圖／中時資料照)

艾怡良在第30屆金曲獎中，獲得最佳作曲人獎。(圖／中時資料照)

事實上，艾怡良與那英雖在《好聲音》中有過此段插曲，但兩人私下的感情卻十分不錯，今年兩人一同出演綜藝《聲生不息·寶島季》，那英送出邀請卡時，十分感慨的表示：「我看著你一步一步地變得特別閃光的時候。」不禁想起那時在節目中「為她轉身」的情節，更對她詢問：「所以你要不要再回來」，而艾怡良也回應：「那姐，謝謝妳等我長大！」並再度成為那英的隊員，兩人也在節目中，呈現了完美的合唱舞台，艾怡良事後也在微博上發文，表示：「那姐永遠是溫暖地照顧著久別重逢的我們。」十分感激那英的照顧。