大陸近日發布福建對台示範區21條意見。陸委會表示，該意見是中共二十大以來對台單邊設定的「融合促統」統戰作為的一環，完全是中共一廂情願的做法、不切實際。陸委會呼籲回歸兩岸既有對話協商機制進行協調溝通，以促進兩岸良性互動。但前立委郭正亮14日在《亮劍台灣》節目直言，除了王滬寧跟和統促進會外，已經很難找到這麼大的政治能量來推類似方案，大陸是玩真的，這就是陸方和統呼籲的最後一次機會！

大陸國務院12日釋出「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區」。為了將福建建設成台胞、台企登陸第一家園，將會取消台胞在閩暫住登記，並申領台灣居民居住證，鼓勵台灣民眾在閩定居落戶，同時也讓金馬民眾在廈門、福州享同等待遇，打造同城生活圈。

郭正亮指出，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧11日出席中國和平統一促進會10屆一次理事大會時表示，要堅持致力於促進兩岸交流交往，以交流交往走深走實促進兩岸同胞走親走近，厚植反獨促統民意基礎；要堅持增進中外友好，廣泛爭取國際社會理解和支持，營造反獨促統有利外部環境。12日大陸公布22項惠台新政，「大陸在跟你明示：這個就是和統的最後一個呼籲！你要不要合作？」

「坦白講，除了王滬寧跟和統促進會之外，已經很難找到這麼大的政治能量，來推類似方案的政治人物，很少了啦！」郭正亮直言，所以他就推出這個「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區」，總共22條新政，裡面很多東西蠻有意思的，包括寧德時代，這是德國、美國都要爭取的企業。至於全域融合發展，就是你總要在一些試點上，展現你跟大陸合作的誠意吧？第一點就是廈門跟金門加快融合。

「我認為他是玩真的！」郭正亮強調是中國大陸和統呼籲的最後一次機會！