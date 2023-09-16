減重是不少人的一生志業，但不少人會發現「體重卡關」、無法再下降。營養師李婉萍指出，不管何飲食法瘦身，都會遇到停滯期，她分享3招快速突破，保證2～3周讓人再瘦5公斤，分別是加入間歇性斷食、增加欺騙餐及改變運動習慣。所謂欺騙餐就是高澱粉食物，因為高澱粉食物能快速增加熱量，進而促進身體代謝率。

李婉萍在其YouTube頻道「李婉萍營養師」中分享，減重者會出現減肥停滯期是因人類的細胞有記憶，當身體感覺熱量攝取減少、深怕被餓死，會自動降低新陳代謝，使人此時減重不易。

如何打破減肥停滯期？李婉萍分享3方法：

1. 加入間歇性斷食

可從一日三餐變成「1212斷食（12小時可進食、12小時要禁食）」，或是168間歇性斷食，藉由延長空腹時間改變身體代謝模式。

2. 增加欺騙餐

由於減肥時都會遵守低碳水、高蛋白質飲食，李婉萍表示，為了提高身體代謝率，必須加入「高蛋白、高澱粉、低油脂」的欺騙餐，以一周不超過2次，且不能連續吃2天，最重要的是，要以「早餐、午餐、運動前要吃，但晚餐不能吃欺騙餐」的原則進行。

3 .改變運動習慣

李婉萍將其分為3大族群，一直有運動習慣的人、減肥後才開始運動的人、從來都不運動的人。若為第一類，她認為必須改變運動型態，例如從跑步改成游泳，讓身體重新適應不同運動的代謝狀態；若為第二種，就得增加運動頻率和強度，例如快走3圈增至6圈，或快走增強至慢跑；至於從來不運動、只靠飲食減重者，只要「加入運動」就能打破減重停滯期。