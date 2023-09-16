2024春夏紐約時裝周日前圓滿落幕，各大品牌和設計師無不趁此機會大展身手，未料卻冒出一段插曲，21歲人氣YouTuber Fred Beyer不僅混入這場盛會，還「戴浴帽加穿垃圾袋」現身伸展台，直到遭保安人員驅離，台下觀眾才驚覺眼前這位並非走秀的時尚男模。

擁有30萬訂閱的人氣YouTuber Fred Beyer，平常以拍攝惡作劇系列影片聞名，日前混入紐約時裝周，只見他頭戴浴帽，赤裸上半身套著透明垃圾袋，直接登上伸展台走秀，還不忘跟走完秀的男模握手致意，神色自若的模樣，讓台下觀眾未察覺有異，以為他在展現最新一季的時尚穿搭，直到有保全衝上台將他強制驅離出場，台下嘉賓才驚覺竟是鬧劇一場。

這段影片在網路上瘋傳後，掀起網友一陣熱議：「你到底是怎麼混進去的」、「你的品味絕對是當天最時尚的代表」、「堪稱時尚圈的傳奇人物了」、「這行為太過瘋狂了」、「你順利博得新聞版面了」、「這種大場面正是我們想要看的」、「我覺得你的品味是當天最突出的」、「我等這支影片兩周終於看到了，你絕對是我最喜愛的YouTuber」，但也有人點出癥結點：「一堆人沒察覺有異，證明這些人的品味多麼可笑」。