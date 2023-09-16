知名經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）警告，中國大陸經濟衰退對美國經濟的衝擊，可能比部分專家想的還嚴重。

羅森伯格在Financial Post撰文指出，中國經濟已嚴重放緩，進入通貨緊縮狀態，房地產陷入風暴，這對全球經濟將造成負面影響，而高度依賴中國的國家將藉由貿易管道，骨牌效應燒向全世界。

中國是銅、鐵礦砂等原物料重要進口國，占全球消費量的一半，對澳洲鐵礦砂出口占比56%，巴西占18%；對智利銅出口占26％，秘魯15％，印尼10％。

隨著中國房地產泡沫，需求疲弱，這些國家將首當其衝。

再來看外企投資部分，2023年第二季，中國的外國直接投資總額降至49億美元，創下25年來新低，較去年同期大減87%，比2022年第一季的1010 億美元，狂降95%之多。

羅森伯格直言，部分專家認為，美國對中國的出口不多，無須擔憂，然而這些人確忽略一個事實，就是外企對中國直接投資當中，美國居前五名。

羅森伯格警告，在中國市場營運、服務的企業，其全球獲利一定會受到侵蝕，進而對股市造成影響。