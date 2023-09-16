新竹市長高虹安近期被指控搭名車、住豪宅等事，且新竹市前文化局長錢康明更表示，高的男友李忠庭干預市政。然而新竹市前發言人、現任民政處長施淑婷15日卻在臉書突然發言稱，「只有城隍爺爺知道市長的清白」，引發大量PTT鄉民不滿。而民進黨新竹市立委參選人林志潔近日就曾在節目直言，「施淑婷現在已經成為新竹市國文老師的負面典範了」。

林志潔在節目《鄭知道了》提到，一般市民現在都很希望施淑婷加強中文能力，至於為什麼說施中文能力有問題，林舉例，「施淑婷會說，祝福大家工作興隆、議程繁華，有人聽過市議會或立法院開會，會用議程繁華這個形容詞嗎？」

施淑婷遭批評的發文。（圖截自施淑婷臉書）

林志潔接著指出，施淑婷還用過，「祝福今年的財富會如同錦繡般的爆好」、「祝福市民升官樂淘淘」、「期待新的一年市府團隊可以為市民打造一個個金銀滿滿的聚寶盆」、「奔馳在炮聲隆隆的街道上」等句子。對此，主持人呂惠敏也質疑，「我不相信斐陶斐的市長，可以接受這種中文程度」。

施淑婷遭批評的發文。（圖截自施淑婷臉書）

施淑婷遭批評的發文。（圖截自施淑婷臉書）

對於施淑婷發言中很多的形容詞，林志潔認為，跟一般的中文語彙（不太一樣）。林強調，施淑婷的臉書當時就寫著新竹市政府發言人，其發言就算是公務，自己這幾天在拜訪新竹市鄰里的時候，發現市民的情緒是非常差的，因為已經淪為笑柄了。

另外，林志潔也表示，自己是在新竹生活19年的人，民政處要管包括一般鄰里、戶政、宗教、國際業務交流、兵役等業務，所以才會說它是天下第一處。

至於遭控男友干政引發外界批評的高虹安，15日下午也做出最新回應，強調即日起正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李忠庭有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待。