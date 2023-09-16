高市府呼應交通部9月的交通安全月主題「車輛慢看停、行人安全行」，策劃了一系列活動，各局處合力參與宣導，關注弱勢行人的路權，打造人本的交通環境。

交通安全月除宣導外，交通工程改善也持續進行。依道安會報分析顯示，設置左轉附加車道將可降低42%的側撞，經交通局積極建置目前已完成12處，有信心達成年底24處的目標；此外，目前工務局也正針對民族菜公路口等的偏心左轉車道進行改善工程，完工後將提供左轉車安全儲車空間避免影響後面直行車外，搭配左轉保護時相，將有助提升行車安全。

今年首次推出全國性的「交通安全大使」計畫，讓大小朋友親身參與共同提升城市行的環境。（圖／高雄市政府提供）

高雄市政府持續從工程、教育、宣導、執法及鼓勵大眾運輸的399月票制等多面向改善交通環境，而讓民眾親身參與更是重要的一環，今年首次推出全國性的「交通安全大使」計畫，已吸引了社區、公司和公益人士共有450人參與，上半年交安大使群共計完成803場宣講、約2萬4千人參加，9月底更將邀集交安大使一同宣誓，致力於提升城市行的環境。

台灣港務公司高雄港教保中心落實交通安全觀念從小扎根，9月道安月呼籲全民共同落實「車輛慢看停、行人安全行」行動。 （圖／高雄市政府提供）

高市府交通局粉絲專頁目前正舉辦有獎徵答活動，即日起到9月底回答交通安全問題、按讚並追蹤該專頁，即有機會贏得安全帽，詳情請參閱「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」粉絲專頁(https://www.facebook.com/tbkcdream)。

最後呼籲交通安全需要大家共同守護，9月交通安全月需要每個人從自己做起一起落實「車輛慢看停、行人安全行」的行動。（高雄市政府新聞局廣告）