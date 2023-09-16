中國科技大廠華為遭美國盯上，業務一度受阻，華為終端事業群CEO余承東於2021年更發出「華為跌倒，蘋果吃飽」的怒吼。不過遭美國實體清單緊箍咒鎖了4年的華為，不僅沒有放棄手機業務，今年8月29日更在毫無預告下，突然發表最新旗艦機型Mate 60 Pro，狠狠打了來訪的美國商務部長雷蒙多一記耳光。隨著蘋果在9月13日以「好奇心」為主題。宣告iPhone 15系列新機的到來，各界莫不緊盯，這場最新的智慧手機霸主之爭，到底哪個才是「吃飽」的一方。

■華為「王者歸來」衝擊蘋果市占

「遙遙領先」！余承東最早在2020年10月22日的Mate 40系列發布會上說過14次的這句用詞，大陸網友預期，很可能在9月25日不斷重現。

華為今年主動出招迎戰蘋果，不但Mate 60系列等新品未發表就陸續發售，搶在蘋果之前吸引全球目光，緊接著在蘋果秋季發表會之後，華為更在9月14宣布，將於9月25日下午2時30分舉行秋季全場景新品發布會，發表多款新品。社群還發布一段模擬海底起跑宣傳影片稱，「最大的阻力，給我們最大的動力」，而這一天正好是華為創辦人任正非之女、華為輪值董事長孟晚舟獲釋離開加拿大，回到中國大陸滿2周年日子。

華為Mate 60 Pro橫空出世，經專業機構分拆之後，中芯7奈米技術生產、華為自研的麒麟9000s處理器，以及5G與衛星電話功能，引起全球市場震驚，大陸官方《央視新聞》在《主播說聯播》中發表評論：「中國心」，中國芯，許多大陸網友直呼其為「爭氣機」。華為展現出在美中對抗下的實力，售價6999元人民幣（約新台幣29700元）起跳的Mate 60 Pro，在華為商城、淘寶、京東等線上平台短短1分鐘內售罄，上市後更遭到瘋搶斷貨。

瑞銀證券在最新出爐的報告中指出，由於面臨華為新機等風險，率先開出下調iPhone 15出貨量第一槍，將iPhone 15系列新機出貨量目標從8000至9000萬支下調至7800萬支。IDC更預測，華為回歸將直接衝擊蘋果在中國高階手機市場的占有率。華為據傳已將Mate 60系列手機下半年的出貨量目標上調20%，全年華為新機出貨量至少4000萬支。

華為最新旗艦手機Mate 60 Pro引爆全球熱議，但目前只在中國大陸販售。（圖／華為官網）

■蘋果「加量不加價」力拼果粉買單

蘋果秋季發表會上正式亮相的iPhone 15系列擺脫了Lightning和「瀏海」，相機與處理器大升級，其中Pro及Pro Max搭載的A17 Pro處理器晶片，是由台積電代工，還是首款3奈米手機晶片，成為蘋果此次發表會的核心。不過這些特點早在發表會前都已曝光，讓部分媒體笑稱，iPhone 15給人的最大驚喜在於蘋果沒有提高售價。

蘋果「難得佛心」，以「加量不加價」的定價策略來因應華為新機與全球經濟逆風的雙重壓力，但價格最低3萬台幣起跳，頂規版逼近6萬，入手門檻仍不算低，加上３奈米晶片的供應限制，可能讓iPhone的生產周期更長，隨著需求的增加，交貨的時間也會拉長，消費者是否買單，仍有待觀察。

不過市場研究機構Creative Strategies執行長兼首席分析師Ben Bajarin特別點出，蘋果在發表會上花費很多時間強調GPU，這點非常重要，因為相機、晶片、GPU、視覺體驗與遊戲，這些都會成為iPhone構築未來4到5年競爭力的基礎。

iPhone 15系列新機仍是各界關注焦點。（圖／美聯社）

■供應商或成最大贏家

華為Mate 60先發制人，蘋果iPhone 15不甘示弱，哪一款手機能成為今年高階市場的銷售冠軍，各家機構有不同的解讀。部分消費者認為新款iPhone缺乏革命性改變，尤其近幾年，華為遭到美國打壓之後，蘋果逐漸在舒適圈裡停滯不前，升級緩慢，iPhone 13與iPhone 14系列更多次被嘲笑是在「擠牙膏」。有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤就直言，華為的歸來對消費者而言，其實是件好事，因為可以逼迫蘋果走出舒適圈，更積極創新。

華為雖然當前風頭正盛，但專家指出，華為仍有供應鏈問題待解決，市場成長恐有限。尤其是在多家外媒發現，華為新機Mate 60 Pro搭載南韓SK海力士記憶體產品，凸顯出美國對中制裁流通的漏洞之後，華為未來採購可能面臨更嚴格的監管。目前華為Mate 6系列的供應有限，一旦iPhone 15系列正式上市，備貨充足的iPhone 15系列很可能奪回主導地位。

陸媒引述專家看法報導，這場對決的大贏家既不是華為，也不是蘋果，而是供應商，因為雙方的供應鏈存在很多共同的供應商。無論哪家新機更勝一籌，這些供應廠商都能獲得更多訂單，其中包括京東方、藍思科技、德賽電池等等。