今年24歲的姜濤，談吐間彷彿有著超齡的靈魂。（粘耿豪攝）

日前姜濤的粉絲齊聚戲院外，舉起燈牌高喊《我的天堂城市》大賣。（滿滿額提供）

姜濤（左）來台時勤跑 《我的天堂城市》映後座談，與導演俞聖儀分享拍攝心得。（滿滿額提供）

香港天團MIRROR人氣成員姜濤，日前來台宣傳新片《我的天堂城市》，繼把銅鑼灣擠爆成「姜濤灣」後，再度讓西門町塞爆變「姜濤町」，擁有如此高人氣的他，卻自曝有些微「社恐」，坦言與家庭因素、成長環境跟身材有關，更自剖心境說：「我小學的時候開始變胖，是全學校最胖的，聖誕節學校舉辦活動，我很想成為台上表演的那個人。」

今年24歲的姜濤，是家中獨生子，他家境不算太好，導致交朋友比較慢熟，「小時候別的小朋友學很多才藝，我是長大打工才存錢學跳舞，有時候是看影片學。」而影響他星途最深、最嚮往的那顆星，正是他的偶像羅志祥（小豬），「我整個童年都是沒自信的，甚至有陰影，是他（小豬）激勵我。」姜濤把小豬視為目標，所以很早就立定志向要當唱跳歌手，小豬所有的歌他都會唱，也在偶像身上學到做藝人，就是說學逗唱什麼都要會。

進入演藝圈後姜濤依舊內向，業內很多聚會都沒去參與社交，起初還是挺不習慣，直到入行第5年，團體開完演唱會後才慢慢接受及改變，「只有登上舞台那一刻我才有自信，也是這幾年才慢慢發現自己越來越好。」

姜濤自認書讀得不好，高中念體育班，畢業後就沒在升大學，成年就入行了，母胎單身的他嘆說：「入行這5年，是很壓縮的5年，無論是個人或團體，本來18、19歲就進到這行，雖然公司沒有禁愛令，但就是單身，現在這個年紀當然會很想談戀愛，路上看到情侶，還是很想要有另外一半。」

不過姜濤已認清了現實，因為即使現在有女朋友，也不可能像其他人一樣，情侶倆甜蜜漫步街頭，「我沒有完整的學生時期，所以沒有談過（純愛），這是我一輩子的遺憾，可能就下輩子吧！所以我喜歡看《我的少女時代》。」至於自己喜歡什麼樣類型的女孩？他說比較喜歡可愛型。

日前《我的天堂城市》在西門町舉行首映，姜濤也是第一次看完整全片，他謙虛說：「我還是有很大的進步空間，我真的不算是一個演員，我不抗拒演戲、有機會也想嘗試更多角色，但還是有很多進步的空間。」會不會害怕面對負評？他展現正能量說：「有負評，也是我工作薪水的一部分，像我爸爸是廚師，他煮菜被燙到，那也是他薪水的一部分。」