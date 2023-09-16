進口蛋相關爭議近期持續延燒，台中市府要求農業部提供巴西蛋的流向，但卻被拒絕，然而，台中市長盧秀燕昨（15）日透露，已拿到部分資料。相關新聞引發了網友熱議，有人更大讚，盧秀燕是「最有魄力的市長」。

盧秀燕昨受訪表示，衛生局除啟動專案稽查外，也很努力透過衛福部拿到部分進口蛋資料，目前得知，台中有進口商進蛋，但倉儲在北部，已委託台北市政府做檢查。盧秀燕也提到，目前地方密切合作中，利用現有拿到的片段資料聯合作業，並透過縣市專案稽查通力合作，盡量了解進口蛋安全與否。

相關新聞在入口網站《Yahoo》曝光後，網友們留言表示，「最有魄力的市長」、「只能給部份資料，其他上面會被抓包有問題的資料不能給」、「把關食安不分藍綠，但偏偏這些問題就是綠造成的」、「有關全台食安問題，農業部無權保密」、「盧真的有在做事」、「麻煩市長也一併請人查一查茶葉蛋，光想到會吃到120天不會壞的蛋就感覺怕怕的」。