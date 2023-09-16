根據《Newtalk新聞》15日公布的第5次的2024年總統大選民意調查，分別針對兩個組合「如果藍白合，組成侯柯配，您會投給誰？」及「如果藍白合，組成柯侯配，您會投給誰？」進行調查，並將郭台銘視為單獨參選下的「三腳督」。同時也詢問「政黨票您會投給哪一黨？」結果國民黨則為30.4％，勝過民進黨政黨票為30.06％，兩者相較上次的政黨票支持度，國民黨逆轉反勝。

根據《Newtalk新聞》的民調結果發現，如果是「柯侯配」的「三腳督」，結果顯示，「柯侯配」36.25%、賴清德31.46%、郭台銘12.17%、尚未決定20.12%。「如果也是藍白合組成侯柯配，您會投給誰？」結果顯示，「侯柯配」34.09%、賴清德32.3%、郭台銘13.96%、尚未決定19.66%。

同時該份報導也針對政黨票進行調查，詢問「政黨票您會投給哪一黨？」從最新手機簡訊民調結果顯示，國民黨獲得了30.4％的支持度為第一，相較上次增加了3.29％，而現在執政的民進黨則是30.06％，相較上次跌了0.18％，第三名則是民眾黨16.92％，相較上次則跌了2.66％，而其他政黨的部分為4.15％，尚未決定者仍高達18.47%。