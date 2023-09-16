11日才獲得發表的一項泰國研究顯示，常見香料薑黃中的薑黃素，能夠緩解消化不良症狀，效果甚至和服藥差不多。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、每日科學（Scitech Daily）網站報導，薑黃中的薑黃素（curcumin）被視為具有抗發炎、抗有害微生物、抗氧化的效果，長久以來，東南亞地區甚至用薑黃素來治療消化不良相關疾病，不過學界至今仍不清楚，和傳統藥物相比，薑黃素的治療效果如何。

由泰國多所大學醫學院、醫院、美國、英國研究人員組成的團隊，於2019年至2021年間，邀請泰國不同醫院中206名18至70歲因不明原因胃部反覆不適的患者，將患者分為3組進行治療。

這3組患者分別給予薑黃膠囊、傳統上治療胃食道逆流的奧美拉唑（Omeprazole）藥物，第3組患者則是合併服用薑黃膠囊及奧美拉唑。研究人員分別在療程的第28天、第56天評估患者的腸胃症狀，包括胃痛、脹氣、反胃，以及是否在進食一點點食物後就容易有飽足感。

最終只有151名患者完成研究，結果顯示，3組患者在完成療程後的症狀都差不多。

報告總結：「這項實驗對治療功能性消化不良提供了高度可信的證據，研究新發現可能能證明在臨床中考慮使用薑黃素是合理的。」

帶領這項研究的泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）預防暨社會醫學系副教授（Department of Preventive and Social Medicine）蓬皮魯（Krit Pongpirul）表示：「除了抗發炎、抗氧化等目標，薑黃可能是治療消化不良的另一個選項，功效和奧美拉唑相當。」

這份研究已於11日刊登於《英國醫學期刊實證醫學》（BMJ Evidence-Based Medicine）。

不過研究團隊也坦承，參與研究的受試者較少，且研究也缺乏長期數據。

■我們應該開始吃薑黃嗎？

美國西奈山醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）胃腸病學系助理教授Yuying Luo表示，確實有一些薑黃素與肝損傷的研究案例，要確保薑黃素不會和任何民眾正在服用的藥物產生不良作用。

蓬皮魯也提醒民眾，要注意薑黃素萃取物的副作用，例如過敏及出血，尤其是那些正在服用抗凝血劑或抗血小板藥物的民眾。

蓬皮魯，說傳統食物中使用的薑黃或薑黃素的量通常是安全的，他說，和一般薑黃素補充劑相比，研究中給予受試者每天2公克的量相對較低。

2009年的一項研究顯示，薑黃香料約含有3％的薑黃素。