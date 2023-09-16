仕招基金會15日舉行中秋節關懷街友活動，前往台北火車站向街友送上愛心及關懷，並與街友互道「中秋節快樂」（杜宜諳攝）

仕招基金會15日舉行中秋節關懷街友活動，前往台北火車站向街友送上愛心及關懷，並與街友互道「中秋節快樂」（杜宜諳攝）

中秋佳節即將來臨，仕招社會福利慈善事業基金15日深夜至16日凌晨前往台北車站，關懷街友之餘也致贈中秋節禮金，活動舉辦至今已22年不間段；仕招社會福利慈善基金會課長周哲仁表示，基金會秉持蔡衍明董事長的理念，每年逢年過節都會致贈紅包給街友，使他們在佳節之際也可以開心過節。

仕招基金會自2002年起，每年逢春節、端午節以及中秋節等佳節，都會前往街頭發起關懷街友活動並發放慰問金，同時也配合社會局做夜訪，今年針對台北市發放1000份各裝有500元的中秋節紅包給街友，讓他們過個好節。

周哲仁表示，仕招基金會從2002年開始就在台北車站門角公園展開慰問街友工作，基金會秉持蔡衍明董事長的理念，每年的三節期間都會關懷街友並致贈紅包，希望能讓他們有一點小確幸可以過節。

他說，蔡衍明董事長認為中國人的傳統是過年過節時可以家家團圓，一起聚餐、購物快樂過節，但街友在街頭流浪，不管有沒有家，還是無法回家，也希望他們在過節時，可以稍微購物快樂一下。

賴姓志工表示，由於自己一直對志工都非常有興趣，因此參加活動至今已至少6年，希望能讓大家都能得到幫助，無論是街友還是任何需要幫忙的人，大家都可以盡一點心力幫助他們。