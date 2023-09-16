醫療人員通常透過測量血壓來收集關於個人健康狀況的重要信息。大多數情況下，人們測量血壓時都是坐著，但這可能不太準確，因為有些人在躺臥的可能血壓升高，而坐著時則正常。而美國心臟協會（AHA）分析1萬多名參與者的最新研究發現，不管坐著還是躺著會有高血壓的人，罹患心臟衰竭、中風、冠心病、致命性冠心病的死亡風險相似。

據《每日醫學》（MNT）14日報導，在這項研究中，研究人員想要了解只有在躺臥時患有高血壓，或稱為臥位高血壓，是否本身會對造成心血管疾病風險。研究人員使用了最終分析了1萬1369名參與者，排除了有冠心病、心衰竭或中風病史的人員。

研究人員將臥位高血壓定義為舒張壓大於或等於130 mm Hg或舒張壓大於或等於80 mm Hg，而坐著時則相同。在參與者中，研究人員發現有16%的人坐著時血壓正常，但躺臥時血壓升高。他們還發現，74%的參與者坐著時血壓升高，臥倒時也血壓升高。

平均隨訪時間為25-28年。研究人員發現坐著和臥位高血壓的人冠心病、心衰竭、中風、致命性冠心病和全因死亡風險增加。

對於只在躺臥時患有高血壓的參與者，風險卻也相似。研究人員還發現，結果不會因高血壓藥物的使用而有所不同。